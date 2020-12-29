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Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı

29.12.2020 14:00 | Son Güncelleme:
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Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bisikletiyle bir apartmanın önüne gelen şahıs, bebek arabasını apartmandan çalarak uzaklaştı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bisikletiyle bir apartmanın önüne gelen şahıs, bebek arabasını apartmandan çalarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, bisikletiyle cadde üzerinde bulunan bir apartmanın önüne geldi. Apartmanın içine giren şahıs, daha sonra elinde bir bebek arabasıyla çıktı. Bebek arabasını kucağına alan şahıs daha sonra bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı. Bebek arabasının çalındığını fark eden ailenin, şahıs hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebek arabasını çalan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

O anlar saniye saniye kaydedildi
Öte yandan şahsın bebek arabasını çaldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın bisikletiyle apartmanın önüne geldiği, bisikletten inerek kapıdan içeri girdiği, bir süre sonra ise elinde bebek arabasıyla çıktığı görülüyor. Görüntülerde şahıs daha sonra yeniden bisikletine binerek bölgeden uzaklaşıyor.

Bisikletiyle gelip apartmandaki bebek arabasını böyle çaldı

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