Bitlis ve Tatvan'da okullar yarın için tatil edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS ve Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği açıklandı.

Bitlis ve Tatvan ilçesi'nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bitlis Valiliği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Bitlis kent merkezi ile merkeza bağlı köylerde ve Tatvan ilçesinde okuların yarın için tatil edildiğini bildirdi. Kar yağışının sürdüğü Bitlis yerdeki kar kalınlığı son yağışla ile birlikte 1.5 metreyi aşarken, Meteoroloji yetkilelri kar yağışın yarında etkili olcağını söyledi.

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