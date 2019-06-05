KADIN

Bitter çikolata yiyin ve harekete geçin! Adet ağrılarını yenmenin 7 yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.06.2019 05:47 | Son Güncelleme

Menstrüasyon (regl) dönemi kadınlar için bazen korkulu bir dönem halini alabiliyor. Ancak bu zor dönemi rahat geçirmek için farklı ve etkili yollar bulunuyor. bunları deneyerek bu dönemi daha rahat geçirmek mümkün.

Bitter çikolata yiyin ve harekete geçin! Adet ağrılarını yenmenin 7 yolu

1.Bitter çikolata

Regl döneminde vücutta çeşitli değişiklikler olur. Bunlardan birisi de magnezyum kaybıdır. Bu dönemde yüzde 85 veya daha fazla kakao içeren çikolatayı tercih edin, çünkü daha az yağ ve şekere ve göbek dostu vitaminlere sahiptir. Bu sayede kaybettiğiniz minerali geri kazanabilirsiniz. Bilim adamlarına göre bu yöntem belirli saat aralığında ağrı kesicilerle aynı etkiye sahip olabiliyor.

1

2.Kahveden uzak durun

Sabah uyandığınızda ya da akşam yemeklerinden sonra kahve içmeyi ya da kafeinli içecekleri tercih etmeyi seviyor olabilirsiniz. Ama bu dönemde bu huyunuzdan kesinlike vazgeçmelisiniz. Çünkü kafein sizin ağrılarınızı artırabilir. Kafein vücuttaki kan damarlarının daralmasına neden olabileceği için rahminizdeki damarlar daralabilir. Bu da ağrılarınızın artması demek olur.

2

3.Yürüyüş/Hareket

Egzersiz yapmak size moral verip, ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Egzersiz yapmak endorfin salgılamanızı sağlayacaktır ve kendinizi daha iyi hissedeceksinizdir. Ayrıca enfordinin ağrı kesici özelliği vardır ve karın ağrılarınızın azalmasını sağlayabilir.

3

  1. Pancar ve kereviz tüketin

Kendinizi şişkin hissettiğiniz zaman akşam yemeği için kendinize pancar ve kerevizden oluşan bir salata hazırlayabilirsiniz.
Kerevizin çok fazla potasyum içermesi sayesinde, sebzenin sulu olması özelliği gerginliğini azaltmanıza yardımcı olabilir. Pancar da diğer taraftan, kahvenin tam tersi bir etkiye sahiptir. Kan damarlarını hafifçe gevşeten, rahimdeki kan akışına ve oksijene yardımcı olan nitratlarla doludur.
Pancar suyuna evet, latte ye de hayır.

4

4.Sıcak su torbası 

Sıcak bir su şişesini ağrısında tutan bir kadını düşünmek klişeleşmiş olabilir, ancak ısı uygulamak gerçekten işe yarıyor. University College London'daki bilim adamları, beynin ağrı mesajlarını bloke ederek ısıl işlemin işe yaradığını ve cilde sıcak bir şey yerleştirmenin karın ağrılarından bir saat kadar ağrı kesicilere benzer şekilde kurtulabileceğini buldu. Sıcak su şişeleri gerçekten göbek ağrısını azaltır, ancak cildinizi yakmamanız için havluya sardığınızdan veya üstünü giydiğinizden emin olun.

5

5.Ağdadan uzak durun

Kadın vücudu bu dönemde sadece duygusal olarak değil fiziksel olarak da hassastır. Bu nedenle size acı verecek denemelerden uzak durmanız gerekir. Ağdacınızla olan randevunuz, regl döneminizle aynı zamana denk geliyorsa bu durumu tekrar gözden geçirmenizde fayda var.

6

  1. Basit yoga hareketleri

Vücudumuz acı çekerken gerginleşmeye başlar ve bu bize, krampları daha da kötü hissettirebilir. En iyi önerilerden birisi de bazı çok basit yoga hareketlerini yaparak rahatlamaya çalışmaktır. Yoga hareketleri için özel bir donanıma ihtiyacınız yok. İnternet üzerinden izleyeceğiniz videolarla bu hareketleri evinizde rahatça yapabilirsiniz.

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Hamilelere sağlıklı bir bayram için 6 öneriHamilelere sağlıklı bir bayram için 6 öneri
Kanlı dönem! Regl ağrısı kalp krizi geçirmek kadar kötüKanlı dönem! Regl ağrısı kalp krizi geçirmek kadar kötü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
regl Menstrüasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Bu hastalık kendini böyle belli ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelere sağlıklı bir bayram için 6 öneri

Hamilelere sağlıklı bir bayram için 6 öneri

Kanlı dönem! Regl ağrısı kalp krizi geçirmek kadar kötü

Kanlı dönem! Regl ağrısı kalp krizi geçirmek kadar kötü

Aman dikkat! Şık ayakkabı sevgisi ayak kaybına kadar gidebiliyor

Aman dikkat! Ayak kaybına kadar gidebiliyor

Her 3 kadından birinin sorunu! İdrar kaçırma probleminin yanında cinsel sorunlarda yaşanıyor

Her üç kişiden birini etkiliyor! Bu hareket sayesinde...

Pedlere, tamponlara alnernatif mi geliyor? Çevreci, tekrar kullanılabilir ped trendi!

Tampon yerine mi geçecek?

Fransa hükümetinden ücretsiz ped ve tampon uygulaması: 'Regl tabusunu yıkalım'

Regl tabusunu yıkmak için ücretsiz ped ve tampon dağıtılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.