Bitter çikolata yiyin ve harekete geçin! Adet ağrılarını yenmenin 7 yolu

1.Bitter çikolata

Regl döneminde vücutta çeşitli değişiklikler olur. Bunlardan birisi de magnezyum kaybıdır. Bu dönemde yüzde 85 veya daha fazla kakao içeren çikolatayı tercih edin, çünkü daha az yağ ve şekere ve göbek dostu vitaminlere sahiptir. Bu sayede kaybettiğiniz minerali geri kazanabilirsiniz. Bilim adamlarına göre bu yöntem belirli saat aralığında ağrı kesicilerle aynı etkiye sahip olabiliyor.

2.Kahveden uzak durun

Sabah uyandığınızda ya da akşam yemeklerinden sonra kahve içmeyi ya da kafeinli içecekleri tercih etmeyi seviyor olabilirsiniz. Ama bu dönemde bu huyunuzdan kesinlike vazgeçmelisiniz. Çünkü kafein sizin ağrılarınızı artırabilir. Kafein vücuttaki kan damarlarının daralmasına neden olabileceği için rahminizdeki damarlar daralabilir. Bu da ağrılarınızın artması demek olur.

3.Yürüyüş/Hareket

Egzersiz yapmak size moral verip, ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Egzersiz yapmak endorfin salgılamanızı sağlayacaktır ve kendinizi daha iyi hissedeceksinizdir. Ayrıca enfordinin ağrı kesici özelliği vardır ve karın ağrılarınızın azalmasını sağlayabilir.