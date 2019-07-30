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Bıyıktan ve yüz kıllarından kurtulmanın kolay yolu! Tıraş olmaya ya da ağdaya gerek yok

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 30.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

Dudaklarınızdaki kıllar sizi rahatsız ediyor mu ve buna bir çözüm bulmak istiyor musunuz? Üst dudağınızı ve yüzünüzdeki tüyleri ağdalamak için pahalı bir güzellikçiye gidip uygun fiyatlı lazer epilasyon seçenekleri aramaya gerek yok. Bu iki doğal tarif hem vaktinizi almayacak hem de tüyleriniz hemen çıkmayacak.

Bazı kadınlar doğal olarak diğerlerinden daha fazla yüz kılına sahiptir. Bunun hormon ve genlerle ilgisi var. Örneğin, koyu saçlı kadınlar genellikle sarı saçlı kadınlardan daha belirgin yüz kıllarına sahiptir. Çok fazla güneş ışığının olmadığı dönemlerde (kış gibi) tüyler daha da koyulaşabilir. Kesin olan bir şey var: Her kadının bir ölçüde yüz kılı var.

İLK TARİF

  • 1/2 çay kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 çorba kaşığı bal
  • 8-10 damla limon suyu

Yulaf ezmesini bal ve limon suyuyla küçük bir kasede karıştırın ve bir macun haline gelene kadar karıştırın. Macunu yüzünüze sürün ve saç tanesine sürtün. Bunu yaklaşık 5 dakika boyunca yapın ve daha sonra macunu ılık suyla durulayın. Bu fırçalamayı haftada 3 kez kullanın, kıllar yavaşça kaybolur. Limon ile dikkatli olun, çünkü gözlerin çevresinde tahrişe neden olabilir!

İKİNCİ TARİF

  • 1 yemek kaşığı zerdeçal tozu
  • 1 çorba kaşığı süt

Zerdeçal ve sütü küçük bir kapta karıştırın ve üst dudağınıza uygulayın. Tamamen kurumasını bekleyin ve sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Bunu haftada üç kez tekrarlayın ve dudağınızdaki tüylere elveda deyin!

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