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"Biz Anadolu'yuz Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:37 | Son Güncelleme

Proje kapsamında Erzurum'dan gelen 80 öğrenci, Bursa'da tarihi mekanları ziyaret etti

İçişleri ile Gençlik ve Spor bakanlıklarınca hayata geçirilen "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında Erzurum'un Horasan ve Çat ilçelerinden 80 öğrenci Bursa'ya geldi.

Kentin tarihi mekanları gezen öğrenciler, daha sonra Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Canbolat sohbet ettiği öğrencilere hediyeler verdi.

- "Biz Anadolu'yuz Projesi"

İçişleri ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından yürütülen "Biz Anadolu'yuz Projesi" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğrencilerin farklı şehirleri ziyaret etmesi ve çocuklar arasında kardeşlik bilincinin yaygınlaşması amaçlanıyor.

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