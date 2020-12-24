Biz ayıla bayıla yiyoruz beslenme uzmanları ağzına bile sürmüyor!

Beslenme uzmanlarının ne pahasına olursa olsun yemeyecekleri ürünleri bulmaya çalıştık ve keşfettiğimiz şeyler market alışveriş listelerimize yeniden bakmamızı sağladı. TAHIL BARLARI Tahıl barları sağlıklı bir yaşam tarzıyla yakından ilişkilendirilmiştir ve kilo vermek isteyenler için iyi bir atıştırmalık olarak satılır. Ancak beslenme uzmanları, onları sağlıklı beslenmenin önünde duran ciddi suçlular olarak görüyor. Hepsi yüksek miktarda şeker, tuz ve doymuş yağ içerdikleri için. Görünüşe göre, eğer bir çikolata veya bir mısır gevreği çubuğu yerseniz, ikisi de eşit derecede zararlı olabilir. TAM BUĞDAY EKMEĞİ Tam buğday ekmeği, ince öğütülmüş tahıllardan yapılır ve bu da ona çekici kahverengi bir renk verir. Lif açısından zengin olduğu ve bizi daha uzun süre tok hissettirdiği için en sağlıklı ekmek türlerinden biri olarak kabul edilir. Ancak diyetisyenler, marketten satın alınan tam buğday ekmeğinin koruyucu maddeler ve ilave tuz ve şeker açısından zengin olduğunu iddia ediyor. Ev yapımı ekmek iyi ve sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilir.

'AZ YAĞLI' VE 'ŞEKERSİZ' ETİKETLENEN ÜRÜNLER "Az yağlı" veya "Şekersiz" kelimeleri diyete sadık kalanlar için satın almayı tetikleyebilirken, diyetisyenler bu ürünleri diyet dostu olmaktan uzak buluyorlar. Üreticiler bunların içine hem diyetinizi hem de sağlığınızı gerçekten bozabilecek birçok yapay tat arttırıcı ve kimyasal ekliyorlar. İŞLENMİŞ ET İşlenmiş et, daha çekici görünmesini sağlayan ve ürünün raf ömrünü uzatmaya yardımcı olan zararlı katkı maddeleri içerir. Pastırma, sosis, sosisli sandviç, konserve sığır eti... Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, kıyma da koruyucu maddeler içerebileceği için işlenmiş bir gıda olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, ev yapımı kıyma, mağazadan satın alınan köfte ve burgerlere göre daha sağlıklı bir alternatiftir, çünkü malzemelerden emin olabilirsiniz ve ayrıca etinizdeki yağ miktarını da kontrol edebilirsiniz. PİRİNÇ PATLAKLARI Yağ yok, şeker yok, lif yok, mineral yok ve kalori yok. Ancak diyetisyenler onları asla yemezler çünkü sindirim sisteminize gelir gelmez hemen şekere dönüşürler. Diyabet riskinizi artırabilirler ve bu nedenle sağlıklı bir atıştırmalık olarak kabul edilemezler.

GIDA BOYASI Gıda boyaları sadece şekerlemelerde ve çöreklerde kullanılmaz, hatta belirli markalarda turşu, somon füme ve salata soslarına da eklenir. Çocuklar, yapay olarak renklendirilmiş gıdaların en büyük tüketicileridir ve araştırmalar, bu faktörü çocuklarda artan hiperaktiviteye bağlamaktadır. Diğer zararlı etkiler arasında depresyon ve duygudurum dalgalanmaları ile uyku güçlüğü olabilir. Beslenme uzmanları, parlak renkli yiyeceklerden uzak durmayı tavsiye ediyor. MAĞAZADAN SATIN ALINAN SEBZE SULARI Ünlülerden ilham alan bir yeşil meyve suyu detoks trendi, birçok insanın zihnini fethediyor. Ancak beslenme uzmanları, meyve suyu sıkma ve detoks ve özellikle de popüler yeşil sebze suları konusunda şüphelidir. İlk olarak, meyve suları aldığınız ilaçlarla etkileşime girebilir ve zararlı etkiler yaratabilir. İkincisi, mağazalarda satılan yeşil sebze suyu aslında biraz meyve suyu içerebilir, bu da çok fazla şeker içerdiğinden tüm fikri oldukça anlamsız kılar. GRONOLA Kolay ve hızlı bir yiyecek olarak kabul edilirken, diyetisyenler ondan bir ısırık almazlar. Bunun nedeni, bu tür yiyeceklerin yüksek oranda işlenmesi ve şeker ve rafine karbonhidrat ile yüklü olmasıdır. Güne bu öğünle başlamak kan şekerinin aşırı yükselmesine ve sonra düşmesine neden olarak başka bir porsiyon istemenize ve aşırı yemenize neden olabilir. Daha sağlıklı bir alternatif olarak beslenme uzmanları tam tahıllı yulaf ezmesini tercih eder.