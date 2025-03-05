Bize günlük rutinlerinden bahset, sana bu haftanın her günü için kombin hazırlayalım!

Testi çöz, haftalık kombinini gör!

1/8 Günaydın! Sabahları güne nasıl başlarsın? Erkenden kalkar hemen sporumu yaparım! Yataktan zor kalkıp aceleyle hazırlanıyorum... Kahvemi içip bir yandan yavaş yavaş hazırlanırım.

2/8 Şöyle bir düşündüğünde gün içinde zamanını en çok neye harcarsın? İş, okul veya toplantılar ile zaman geçip gidiyor! Gün içinde sürekli hareket halindeyim. Evde kalıp dinlenmek veya yaratıcı işler yapmak hoşuma gidiyor.

3/8 Gardırobunu açtığında en çok hangi parçaları görüyorsun? Kumaş pantolonlar, şık gömlekler, klasik ceketler... Oversize kazaklar, rahat kotlar, sneakerler... Bol kesim ve rahat kıyafetler!

4/8 Yorucu bir hafta bitti! Hafta sonunu genellikle nasıl değerlendirirsin? Şık bir restoranda güzel bir yemek yemeyi planlıyorum! Alışverişe çıkıp sevdiklerimle günü geçireceğim! Evde dizi/film izleyip, bol bol dinlenmeyi planlıyorum...

5/8 Sosyal medya hesabını yorumla bakalım! Günlük yaşantımdan arada birkaç şey paylaşırım... Yaptığım kombinlerle ortalığı yakar geçerim... Gittiğim her yeri ve kendimi her an paylaşmaya bayılıyorum!

6/8 Tam şu an tatile gidecek olsan, nereye gitmek isterdin? Lüks bir şehir gezisi ve bolca alışveriş! Kültürel ve sanat dolu bir keşif gezisi! Doğa tatili veya kamp yapmak!

7/8 Kıyafetlerinde en çok hangi kumaşı tercih edersin? Saten ve kaşmir gibi lüks dokular! Pamuk olmayan kumaşı giymem! Kumaş fark etmez, beğendiğim her kıyafeti giyerim!