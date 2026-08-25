Ne kadarda bir temizlik yapıyorsun? Toz alıyor musun? Banyoyu düzenli temizliyor musun? Şimdi bu soruları yanıtla, biz de hayatın ne kadar karmaşık onu söyleyelim!

Bize temizlik yapma sıklığını söyle, senin hayatındaki karmaşa seviyeni hesaplayalım! 1/6 Nevresim ve çarşafları ne sıklıkla değiştirirsin? Haftada bir gün aksatmadan, düzenli olarak değiştiririm. Ayda bir veya aklıma geldikçe. İki haftada bir değiştirmek benim için idealdir. Leke görünce değiştiririm. 2/6 Mutfak tezgahında bulaşık biriktiğinde ne yapıyorsun? Anında yıkar veya makineye dizerim. Temiz bardak kalmayınca yıkarım genelde. Gün sonunda hepsini toparlarım. Bulaşık makinesine tıkarım hepsini. 3/6 Peki şu an çalışma masanın durumu nasıl? Her şey yerli yerinde. Dünden biraz dağınıklık kaldı. Karışık gibi görünse de düzenli. Her şeyim o masada. 4/6 Dip köşe temizliği ne kadar sıklıkta bir yapıyorsun? 6 ayda bir. 2-3 ayda bir. Misafir geleceği zaman. Her ay. 5/6 Peki banyo temizliği? Haftada 1 şart. Ayda bir genel temizlik içinde yapıyorum. Kirlendiğini gördükçe temizliyorum. Zorda kalmadıkça temizlemem. 6/6 Son olarak toz alma sıklığın nedir? Her gün alıyorum ya ben. Haftada 1 yeterli. Ayda 1-2 kez yeterli. 1-2 ayda bir alıyorum.