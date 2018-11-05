Bizi daha kötü gösteren 10 güzellik efsanesi

EFSANE 1: HER GÜN MAKYAJ YAPMAK CİLDE ZARAR VERİR Aslında, makyajın kendisi değil, yatağa makyajla girmek cilde zarar veriyor. Cildinizin nefes alması için fırsat vermelisiniz. Gündüz vakti, modern kozmetikler cildin agresif etkilerinden korunabildiklerinden, UV filtreleri, nemlendirici ve koruyucu özellikler içerirler. EFSANE 2: BİR KOZMETİK ŞİŞESİNDE 'HİPOALERJENİK' İŞARETİ VARSA, ÜRÜN HERHANGİ BİR CİLT TİPİNE UYACAKTIR “Hipoalerjenik” kozmetik ürünler, örneğin alkol gibi sadece en yaygın alerjen maddelerden yoksundur. Bununla birlikte, herhangi bir cildin reaksiyona girmediği tek madde, damıtılmış sudır. İşte bu yüzden, satın almadan önce en zararsız ürünlerin bile içeriğini dikkatle öğrenmeyi unutmamak önemlidir. Doğal içerikli kozmetikler herkes için uygun değildir. EFSANE 3: NEMLENDİRİCİ KREMLER KIRIŞIKLIKLARI ÖNLEMEZ Aslında günümüzde birçok nemlendirici krem kırışıklıkların görünümü ile savaşır. Akılda tutulması gereken en önemli nokta, kullandığınız kremin bileşiminde antioksidan içeren UV filtreleri ve vitaminleri olması gerektiğidir.

EFSANE 4: KREMLERİN BELLİ BİR SÜRE SONRA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR Bu efsane kesinlikle yanlış. Bazen yeni bir kreme geçmek cilt için stresli olabilir. Ancak, cilt bakım kurallarının farklı mevsimler için farklı olduğunu unutmayın. Yazın pH seviyesi en uygun kremi kullanıyorsanız, kışın güneş ışınlarından, rüzgardan ve tozdan korunmak dışında, nemlendiren ve besleyen özelliklere sahip kremi tercih edebilirsiniz. EFSANE 5: KREMİ YUKARIYA DOĞRU SÜRMEK Birçok insan yüze krem uygulamak için özel kurallar olduğundan ve yüzün altından yukarı doğru dairesel hareketlerin kremin etkisini artıracağına emin olurlar. Aslında, yüz kremlerinin nasıl uygulanacağı konusunda bazı kurallar vardır, ancak bu el hareketleri çok anlamlı değildir. EFSANE 6: KIRIŞIKLIKLARI ÖNLEMEK İÇİN ÇOK FAZLA SU İÇİLMELİ Düzenli olarak ve gerekli miktarlarda tüketilen suyun cildin yaşlanma sürecini yavaşlattığını söyleyen efsane çok popüler ancak maalesef herhangi bir gerekçesi yok. Kural olarak, epidermisin üst tabakasının hücreleri zaten ölüdür, bu nedenle, içerden nemi emmezler.