Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sebze ve meyvelerin tanzim satışına ilişkin "Bizim yaptığımız tüketiciyi ve çiftçiyi korumak, aradaki aracıları, rantçıları kaldırmak. Çiftçi hak ettiği parayı kazanacak, ürünü gerçek değerinden satılacak ve tüketiciler kazıklanmayacak. Yani çiftçinin sattığı fiyat ile tüketicinin aldığı fiyat arasındaki makas daralacak." dedi.

Çavuşoğlu, Finike ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Öğrenci Pansiyonu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yurdun, bir çok öğrencinin Finike'ye gelmesine vesile olacağını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın batı kısmında bir devlet üniversitesi kurmak istediklerini dile getirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın batısındaki yolların yenilendiğini ve yeni yollar açıldığını, artık bölgenin kolay ulaşılabilir olduğunu ifade etti. Batı Antalya Havalimanı'nı şehre kazandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, 2021'in sonunda havalimanının hizmete gireceğini ve bölgedeki turizmin bu sayede gelişeceğini kaydetti.

Finike'de, Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adayını desteklediklerini anımsatan Çavuşoğlu, "Eski başkanımız Kaan Osman Sarıoğlu, Finike'ye önemli eserler kazandırdı. Makamlar gelip geçicidir. Sarıoğlu, gerçek bir dava adamı olduğunu gösterdi. Her zaman beraber olacağız." diye konuştu.