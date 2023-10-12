HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Black Friday 2023 ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Kara Cuma) indirimleri hangi gün?

Black Friday 2023 ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Kara Cuma) indirimleri hangi gün?

12.10.2023 00:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Black Friday yani Kara Cuma indirimleri her sene Kasım ayında gerçekleşiyor. Black Friday (Kara Cuma) dünyanın her yerinde bilinen ve yılda belirli bir günde yapılan indirim günü olarak gerçekleşiyor. Aynı zamanda ülkemizde Efsane Cuma olarak da adlandırılıyor. Kasım ayının yaklaşmasıyla beraber Balck Friday 2023 günü merak edildi. Peki, Black Friday 2023 ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Kara Cuma) indirimleri hangi gün?

Black Friday 2023 ne zaman başlayacak? Kasım ayı Black Friday (Kara Cuma) indirimleri hangi gün?

Black Friday (Kara Cuma) gününe az bir zaman kala tarih araştırmaları yoğunluk kazandı. Ülkemiz dışında pek çok ülkede gerçekleşen Black Friday gününde binlerce mağaza ve markanın ürünleri yüksek tutarda indirime giriyorlar. Bu indirim günününden faydalanarak alışveriş yapmak isteyen birçok kişi 'Black Friday (Kara Cuma) hangi güne denk geliyor?' sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 2023 Black Friday (Kara Cuma) tarihi...

black friday2

BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

Black Friday indirimleri bu yıl 24 Kasım 2023 Cuma gününde gerçekleşecek. Birçok mağaza ürünlerini 24 Kasım'da indirimli halleriyle satışa sunacak.

black friday kara cuma

BLACK FRIDAY NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe deniyor. 1932 yılından bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961 tarihinden sonra Black Friday yani Kara Cuma olarak adlandırılmış.

black friday ne zaman

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran gününden sonraki Cuma günü, dükkanlar erken saatte açılırgeç saatte kapatılırdı. Bir süre sonra yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da dahil edildi. Bu da birçok kişinin indirimlerden faydalanmak için harekete geçmesine neden oldu. 1961 yılında Black Friday indirimleri sebebiyle Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale geldi. Yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beylikdüzü'nde okul basan veli ve arkadaşı hakkında flaş karar!Beylikdüzü'nde okul basan veli ve arkadaşı hakkında flaş karar!
Susurluk'ta kaza! Yaralılar varSusurluk'ta kaza! Yaralılar var
Demir Kubbe Hamas füzelerine karşı devrede!Demir Kubbe Hamas füzelerine karşı devrede!
Anahtar Kelimeler:
Efsane Cuma black friday black friday ne zaman kara cuma kara cuma ne zaman

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Dünya günlerce bu denizaltını konuşmuştu! Patlamadan 4 ay sonra yeni gelişme...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.