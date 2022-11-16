HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Black Friday ne zaman? Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak?

Black Friday ne zaman? Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak?

16.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş meraklıları Black Friday (Muhteşem Cuma) indirim gününün ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her yıl kasım ayında Muhteşem Cuma indirimleri başlıyor ve dünya çapında çok sayıda ürün satılıyor. Peki Black Friday ne zaman? Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Black Friday ne zaman? Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak?

Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimlerine sayılı günler kaldı. Alışveriş meraklıları kasım ayının ortalarına gelinmesiyle Muhteşem Cuma indirimlerinin tarihini araştırmaya başladı. Bazı mağazalar Muhteşem Cuma gününden önce de birçok üründe indirim yapıyor. Peki Black Friday ne zaman? Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

Black Friday ne zaman? Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak?

BLACK FRİDAY (MUHTEŞEM CUMA) NE ZAMAN?

Muhteşem Cuma indirimleri dünya genelinde bir gün olarak belirleniyor. Black Friday bu sene 25 Kasım 2022 Cuma gününe denk geliyor.

Bazı mağazalar Muhteşem Cuma indiriminden önce de ürünlerinde büyük yüzdelerde indirim yapabiliyor. İndirimleri erkenden başlatan bazı mağazalar, kampanyaları kasım sonuna kadar sürdürebiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilde, TIR'da, tarlada... "Karpuz tarlasında bekliyorum"Otomobilde, TIR'da, tarlada... "Karpuz tarlasında bekliyorum"
Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"
Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Biden, Macron...Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Biden, Macron...
Anahtar Kelimeler:
alışveriş black friday kara cuma

En Çok Okunan Haberler

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

İş insanını şoke eden olay! 'Bayanla eşleştiniz, bin dolar ücret alacaksınız'

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

O Ses Türkiye'den ayrılma sebebi...

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

İlginizi Çekebilir

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Bir Mısırlıdan diğerine! “Sabah akşam...'

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.