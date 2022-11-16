Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimlerine sayılı günler kaldı. Alışveriş meraklıları kasım ayının ortalarına gelinmesiyle Muhteşem Cuma indirimlerinin tarihini araştırmaya başladı. Bazı mağazalar Muhteşem Cuma gününden önce de birçok üründe indirim yapıyor. Peki Black Friday ne zaman? Black Friday (Muhteşem Cuma) indirimleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

BLACK FRİDAY (MUHTEŞEM CUMA) NE ZAMAN?

Muhteşem Cuma indirimleri dünya genelinde bir gün olarak belirleniyor. Black Friday bu sene 25 Kasım 2022 Cuma gününe denk geliyor.

Bazı mağazalar Muhteşem Cuma indiriminden önce de ürünlerinde büyük yüzdelerde indirim yapabiliyor. İndirimleri erkenden başlatan bazı mağazalar, kampanyaları kasım sonuna kadar sürdürebiliyor.



