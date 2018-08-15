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BlackBerry Key2 LE, IFA sonrası satışa çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Key2 modelini satışa sunan BlackBerry, IFA 2018’de daha uygun fiyatlı modeli BlackBerry Key2 LE ile teknoloji severlerin karşısına çıkacak. İşte detaylar.

BlackBerry Key2 LE, IFA sonrası satışa çıkacak

Hatırlanacağı üzere, BlackBerry Key2 geçtiğimiz Haziran ayında raflardaki yerini almıştı. Avrupa pazarında ortalama 650 euro gibi bir etiketle satışa sunulan telefon, bu açıdan tepki çekmişti. Keza 600 euro’dan çok daha ucuza bile amiral gemisi sınıfında cihazlar bulunurken, BlackBerry’nin orta segment bir telefon için 650 euro talep etmesi, teknoloji severler tarafından pek de hoş karşılanmamıştı.

Görünen o ki BB, bu hatasını IFA 2018’de telafi etmek istiyor. Keza sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon sektörünün önemli ismi IFA 2018 etkinliğinde BlackBerry Key2 LE modeli ile teknoloji severlerin karşısına çıkacak.

BlackBerry, IFA etkinliği için geçtiğimi gün basın davetiyeleri göndermeye başladı. 30 Ağustos’u işaret eden şirket bu tarihte bir konferans düzenleyecek. Şirkete yakın kaynaklardan alındığı iddia edilen bilgilere göre, BB orta segmente hitap eden yeni modeli Key2 LE’i bu toplantıda tanıtacak. Key2’nin biraz kırpılmış bir versiyonu olan Key2 LE’nin IFA sonrasında da satışa sunulması bekleniyor.

Sızdırılan bilgilere göre BlackBerry Key2 LE, gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 636 yonga setinden alacak. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan telefon 3000 mAh kapasitesinde bir bataryadan beslenecek.

Tasarımsal açıdan Key2 ile aynı olması beklenen modelin ana kamerası ise 12MP + 5MP olacak. Telefon hakkındaki tüm detaylara 30 Ağustos’ta ulaşabileceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
BlackBerry Key2 LE Blackberry teknoloji

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