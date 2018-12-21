Blizzard Entertainment 2018 yıl sonu özel indirimleri

İndirim süreci 6 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli:

Overwatch – Standard Edition, Legendary Edition ve ayrıca dijital olarak oyunun versiyonu yükseltmek isterseniz % 50'ye kadar tasarruf edebilirsiniz. Diablo III – Oyunun genişleme paketlerinde %50 indirim World of Warcraft: Battle for Azeroth %20 indirim Üç evcil hayvan ve üç binek dahil olmak üzere "Holiday 2018" satışının sonunda koleksiyonlarda% 65'e varan indirim. Yeni binek ve evcil hayvanlarda % 50 indirimden yararlanın (Whomper Charity Pet veya Vulpine Familiar binek hariç) StarCraft – StarCraft II ve StarCraft Remastered için %33'e varan indirim BlizzCon 2018 Virtual Ticket – Blizzcon 2018'in güzelliklerinden yararlanmakta hala geç kalmadınız, Virtual Ticket'ta %20 indirim sizi bekliyor.

Bunlara ek olarak, Winter Veil Wonder Bundle 31 Aralık'a kadar Hearthstone'da mevcut. Koleksiyonunuza 30 kart paketi ekleyebilir ve beş farklı genişleme setinden altı paket için sadece 19.99 dolar ödeyebilirsiniz.