HABER

Blizzard Entertainment 2018 yıl sonu özel indirimleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.12.2018 22:24 | Son Güncelleme

Blizzard Entertainment, Overwatch, Diablo III, World of Warcraft: Battle for Azeroth, StarCraft II, StarCraft Remastered, Call of Duty: Black Ops 4 ve Destiny 2: Forsaken için %50'ye varan indirimler yapıyor.

Blizzard Entertainment 2018 yıl sonu özel indirimleri

İndirim süreci 6 Ocak 2019 tarihine kadar geçerli:

Overwatch –  Standard Edition, Legendary Edition ve ayrıca dijital olarak oyunun versiyonu yükseltmek isterseniz % 50'ye kadar tasarruf edebilirsiniz.
Diablo III –  Oyunun genişleme paketlerinde %50 indirim
World of Warcraft: Battle for Azeroth %20 indirim
Üç evcil hayvan ve üç binek dahil olmak üzere "Holiday 2018" satışının sonunda koleksiyonlarda% 65'e varan indirim.
Yeni binek ve evcil hayvanlarda % 50 indirimden yararlanın (Whomper Charity Pet veya Vulpine Familiar binek hariç)
StarCraft – StarCraft II ve StarCraft Remastered için %33'e varan indirim
BlizzCon 2018 Virtual Ticket –  Blizzcon 2018'in güzelliklerinden yararlanmakta hala geç kalmadınız, Virtual Ticket'ta %20 indirim sizi bekliyor.

Bunlara ek olarak, Winter Veil Wonder Bundle 31 Aralık'a kadar Hearthstone'da mevcut. Koleksiyonunuza 30 kart paketi ekleyebilir ve beş farklı genişleme setinden altı paket için sadece 19.99 dolar ödeyebilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops 4
% 25 indirim oyunun dijital versiyonu
Black Ops 4 Battle.net Edition – Battle.net'e özel ve 29.99 dolar'lık sınırlı fiyat
Destiny 2: Forsaken – Destiny 2'e sahip olanlar için % 25 indirim 
Destiny 2: Forsaken Legendary  – % 40 indirim.
https://karikocagaming.com/indirimler/blizzard-entertainment-2018-yil-sonu-ozel-indirimleri<br><div class="others-news clr" style="position: relative"><span class="other-news-partner" style="position: absolute;margin: 0;bottom: 0; padding: 2px 5px; background: #f5f4e3; font-size: 11px;">PARTNER</span><a href="https://sayyac.mynet.com/tiklama/836?tags=teknolojioku&url=https%3A%2F%2Fwww.teknolojioku.com%2Fmobil%2Fiphonelara-bir-yasak-daha-yolda-5c1c98e55fe829701b12da13%3Futm_source%3Dmynet%26utm_medium%3Dreferral%0A%0A" rel="noopener" target="_blank" style="background:#f8efa438;"><span class="others-img"><img alt="iPhone'lara bir yasak daha yolda!" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/10118044/10118044-148x74.jpg"></span><span class="others-tile"><span class="others-tile-inner">iPhone'lara bir yasak daha yolda!</span></span></a></div>
iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefoniPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon
Elazığ'da Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı açıldıElazığ'da Büyük Veri ve Yapay Zeka Laboratuvarı açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Blizzard Entertainment indirim

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

A101 Honor 9 Lite satacak! Hem de uygun fiyata!

A101 Honor 9 Lite satacak! Hem de uygun fiyata!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

iPhone'u geride bıraktı! İşte en çok satılan telefon

Facebook’un sızdırmadığı şey kalmamış!

Facebook’un sızdırmadığı şey kalmamış!

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

İşte Steam yılın oyunları adayları

İşte Steam yılın oyunları adayları

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple’daki düşüş trendi devam ediyor

Apple’daki düşüş trendi devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.