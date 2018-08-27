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BM'den çok önemli 'soykırım' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

BM, Myanmar’da ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’da ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi.

BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını talep etti.

Kuruluş, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler BM soykırım açıklaması Myanmar arakan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC)

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