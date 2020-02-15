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BM, Doğu Afrika'da çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesine karşı uyarıda bulundu

15.02.2020 13:11 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika'da tarım alanları ile otlakları istila eden çekirge sürülerinin kontrol altına alınamaması halinde Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Somali'de açlık tehlikesinin baş gösterebileceği uyarısında bulundu. Çekirge istilası, son yılların en büyük boyutlusu olarak nitelendiriliyor.

BM, Doğu Afrika'da çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesine karşı uyarıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika'da tarım alanları ile otlakları istila eden çekirge sürülerinin kontrol altına alınamaması halinde Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Somali'de açlık tehlikesinin baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) Dominique Burgeon, çekirgelerin gıda krizine yol açacağını kaydetti.

Çekirge istilasını kontrol altına alma girişimleri şimdiye dek başarılı olmadı.

Havadan tarım ilaçları (pestisit) püskürtmenin en etkili yöntem olduğu, ancak bu ülkelerde kaynakların yetersiz olduğu ifade ediliyor.

Şimdiden yüz milyarları bulan çekirge sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

çekirge istilası

Hızla çoğalıyorlar

Çekirgelerin hızla çoğaldığına, Haziran'da sayılarının 500 katına çıkabileceğine dikkat çeken FAO, etkilenen bölgelere böcek ilacı püskürtülmesi amacıyla 76 milyon dolar katkı yapması içim uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Burgeon, "Aksi halde durum daha da kötüleşecek ve çok daha büyük çaplı bir gıda yardımı yapılması gerekecek ve bunun kontrolden çıkma tehlikesi var" diye konuştu.

Çekirge istilası Kenya'da son 70 yıldır, Somali ve Etiyopya'da ise son 25 yıldır görülen en şiddetli düzeyde seyrediyor.

Çöl çekirgesi olan adlandırılan tür, sürekli göç eden ve büyük yıkımlara yol açan bir böcek. Bir çekirge 150 km yol alıp her gün kendi ağırlığı kadar (yaklaşık 2 gram) yiyecek tüketiyor.

Çekirge sürülerinin Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan, Umman ve Sudan'ı da etkisi altına aldığı belirtiliyor.

çekirge istilası

Ne yapılıyor?

Kriz nedeniyle Somali ülke çapında acil durum ilan etti.

Etiyopya hükümeti ise ülkenin dokuz eyaletinden dördünde "acil eylem" çağrısı yaptı.

Kenya, birçok bölgede uçaklardan ilaçlama yaparken, Uganda'nın da kuzey bölgelerine ilaçlama için asker göndermeyi planladığı belirtildi.

Çekirgelerin Doğu Afrika'ya üç ay önce Yemen'den geldikleri sanılıyor.

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