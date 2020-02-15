BM, Doğu Afrika'da çekirge istilası nedeniyle açlık tehlikesine karşı uyarıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Afrika'da tarım alanları ile otlakları istila eden çekirge sürülerinin kontrol altına alınamaması halinde Etiyopya, Kenya, Uganda, Tanzanya ve Somali'de açlık tehlikesinin baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) Dominique Burgeon, çekirgelerin gıda krizine yol açacağını kaydetti.

Çekirge istilasını kontrol altına alma girişimleri şimdiye dek başarılı olmadı.

Havadan tarım ilaçları (pestisit) püskürtmenin en etkili yöntem olduğu, ancak bu ülkelerde kaynakların yetersiz olduğu ifade ediliyor.

Şimdiden yüz milyarları bulan çekirge sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Hızla çoğalıyorlar

Çekirgelerin hızla çoğaldığına, Haziran'da sayılarının 500 katına çıkabileceğine dikkat çeken FAO, etkilenen bölgelere böcek ilacı püskürtülmesi amacıyla 76 milyon dolar katkı yapması içim uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Burgeon, "Aksi halde durum daha da kötüleşecek ve çok daha büyük çaplı bir gıda yardımı yapılması gerekecek ve bunun kontrolden çıkma tehlikesi var" diye konuştu.