İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "AVM yönetimlerinden ve mağaza sahiplerinden yeni kontratların ilk yıl için ciro kirası üzerinden yapılmasını, süre sonunda iki tarafa da tazminatsız fesih hakkı verilmesini istiyoruz. Devletten ise kiralamalarda artık KDV ve stopaj oranını yüzde 8’e indirmesini, ayrıca Borçlar Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile tazminatsız erken çıkış tartışmasına kesin çözüm bulunmasını bekliyoruz." dedi.

Öncel, Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen BMD Gençlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, markaların 2019’a verimlilik temelinde yatırım ve büyüme hedefi ile başladığını, markaların kiralamalarda karşılaştıkları olumsuzluklar nedeniyle adım atmakta zorlandığını söyledi.

Türk organize perakende sektörünün son 20 yıldaki büyümesinin dünyada "örnek vaka" gösterilecek kadar kıymetli olduğunu vurgulayan Öncel, şunları kaydetti:

"Hızlı büyümenin ve markalaşmanın bazı yan etkileri oldu ve şimdi bu yan etkilerin giderilme sürecini yaşıyoruz. Özellikle kiralamalarla ilgili yan etkileri acilen tedavi etmek durumundayız. Tedavi için devletin teşviki ile mağaza sahiplerinin, AVM yönetimlerinin ve markaların ortak akılda buluşması gerekiyor. AVM yönetimlerinden ve mağaza sahiplerinden yeni kontratların ilk yıl için ciro kirası üzerinden yapılmasını, süre sonunda iki tarafa da tazminatsız fesih hakkı verilmesini istiyoruz. Devletten ise kiralamalarda artık KDV ve stopaj oranını yüzde 8’e indirmesini, ayrıca Borçlar Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile tazminatsız erken çıkış tartışmasına kesin çözüm bulunmasını bekliyoruz. Taleplerimizin karşılanması halinde AVM’lerdeki ve caddelerdeki binlerce boş mağazayı markalarımız hızla doldurur. Böylece 400 bin civarındaki istihdamımızı yüzde 10 arttırıp en az 40 bin gencimizi iş sahibi yapabiliriz."