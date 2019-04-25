BM'den İdlib açıklaması

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'nin İdlib kentinde 18 Nisan'dan bu yana en az 36 sivilin öldürüldüğünü belirterek, "Sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik bu korkunç ve anlamlamsız saldırıları ve şiddeti güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Moumtzis, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarılara tepki gösterdi.

Bölgede son günlerde okul, pazar yerleri ve yerinden edilenlerin barındığı kamplara yönelik "yeni dalga bombardıman ve hava saldırılarının" başladığına işaret eden Moumtzis, bu saldırıların sivil halk içinde panik ve kargaşa oluşturduğuna dikkati çekti.

Moumtzis, 18 Nisan'dan bugüne kadar en az 36 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarca sivilin de yaralandığını aktardı.

Ölen sivillere, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan, Lazkiye kırsalındaki Cisir eş Suğur ilçesinde "tanımlamayan" bir patlama sonucu ölen 17 kişinin dahil olduğunu belirten Moumtzis, patlama sonucu birkaç binanın yıkıldığını, kurtarma görevlilerinin 10 saat sonra bir kadını molozların içinden başarıyla kurtardığını ifade etti.