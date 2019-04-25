HABER

BM'den İdlib açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

BM'den İdlib'e yönelik saldırılarda son bir haftada 36 sivilin yaşamını yitirdiği duyuruldu - BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis: - "Sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik bu korkunç, anlamsız saldırıları ve şiddeti güçlü şekilde kınıyorum"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'nin İdlib kentinde 18 Nisan'dan bu yana en az 36 sivilin öldürüldüğünü belirterek, "Sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik bu korkunç ve anlamlamsız saldırıları ve şiddeti güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Moumtzis, yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarılara tepki gösterdi.

Bölgede son günlerde okul, pazar yerleri ve yerinden edilenlerin barındığı kamplara yönelik "yeni dalga bombardıman ve hava saldırılarının" başladığına işaret eden Moumtzis, bu saldırıların sivil halk içinde panik ve kargaşa oluşturduğuna dikkati çekti.

Moumtzis, 18 Nisan'dan bugüne kadar en az 36 sivilin yaşamını yitirdiğini, onlarca sivilin de yaralandığını aktardı.

Ölen sivillere, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan, Lazkiye kırsalındaki Cisir eş Suğur ilçesinde "tanımlamayan" bir patlama sonucu ölen 17 kişinin dahil olduğunu belirten Moumtzis, patlama sonucu birkaç binanın yıkıldığını, kurtarma görevlilerinin 10 saat sonra bir kadını molozların içinden başarıyla kurtardığını ifade etti.

Moumtzis, İdlib'de şubat ayından beri artan çatışmalar nedeniyle 200'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği, 120 binden fazla kişinin ise Türkiye sınırına yakın bölgelere gittiği bilgisini paylaştı.

"Sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik bu korkunç ve anlamlamsız saldırıları ve şiddeti güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullanan Moumtzis, bölgedeki tüm taraflara uluslararası insan hakları hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda sivilleri korumak için her türlü önlemi alma çağrısında bulundu.

Moumtzis, Suriye'nin kuzeybatısında tahmini 1 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyon sivilin halen insani yardıma ihtiyaç duyduğunu, bunların Türkiye'den yapılan sınır ötesi yardım operasyonlarıyla desteklendiğini kaydetti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın, rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!Amerika’nın kendi halkı üzerinde yaptığı bu deneyler tüylerinizi diken diken edecek!
Bakan Akar'dan, şehit astsubay için başsağlığı mesajıBakan Akar'dan, şehit astsubay için başsağlığı mesajı
Suriye sınırında uçurtma şenliğiSuriye sınırında uçurtma şenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Panos Moumtzis Suriye

En Çok Okunan Haberler

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.