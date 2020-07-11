BMGK uzlaşamadı, Suriye'ye insani yardım geçişleri geçici olarak durdu

Ancak Ocak 2020'de program 6 ay için uzatılmıştı. 10 Temmuz'da 6 aylık süre dolmadan önce bir kez daha tasarıyı hazırlayıp salı günü BMGK'ya sunan geçici üyeler Almanya ve Belçika, programın yeniden 1 yıla uzatılmasını ve 2 sınır kapısından devam etmesini talep etti. Ancak bu tasarı Rusya ve Çin tarafından veto edildi. Diğer 13 üye tasarıyı onayladı.

Suriye devletinin onayına gerek duymaksızın Türkiye'deki iki sınır kapısından İdlib ve Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelere insani yardım ulaştırılmasını sağlayan düzenleme, 2014'ten bu yana 1 yıllığına kabul ediliyordu.

Uluslararası yardım örgütlerine göre, yaklaşık 3 milyon insan açlık tehdidiyle karşı karşıya. Süre dolduğu için, üye ülkeler yeni bir uzatma konusunda uzlaşana kadar insani yardımların geçişleri durduruldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'ye yapılan uluslararası insani yardımlara izin verilmesini sağlayan programın uzatılmasını Rusya ve Çin ikinci kez veto etti. Programın süresi 10 Temmuz'da doldu.

Rusya çarşamba günü hazırladığı tasarıyı sundu: Süre yeniden 6 ay için uzatılıyor ancak yardımların geçeceği sınır kapısı bire indiriliyordu. Bu tasarıyı da diğer 3 daimi üye ülke veto etti, 9 kabul oyuna da ulaşılamadı.

Cuma gecesi, süre dolmak üzereyken Almanya ve Belçika, Rusya ve Çin'in teklifine doğru bir adım atarak süreyi yeniden 6 ay için uzatan bir teklif sundu. Sınır kapısı sayısı ise 2'de kalıyordu.

13 BMGK üyesi teklifi kabul ederken Rusya ve Çin bu tasarıyı da veto etti.

Karşılığında Rusya, süreyi 1 yıl için uzatan ancak sınır kapısını 1'e indiren bir teklif sundu. Bunu da diğer daimi üye ülkeler veto etti. Moskova'nın teklifi için 15 üye ülke arasında 3 ülke 'evet' oyu kullandı.

Moskova, yardımların yüzde 85'inin Cilvegözü'nden iletildiğini, diğer sınır kapısına ihtiyaç olmadığını savunuyor.

Rusya'nın BM Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky, bu teklifin sahadaki durumu kabul etmek demek olduğunu belirtti ve "Rusya'nın Suriye'ye insani yardımları durdurmak istediği iddialarını reddediyoruz. Eğer verdiğimiz tavizi reddederlerse, sonuçlarından onlar sorumlu olur" dedi.