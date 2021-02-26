BMW M2 kameralara yakalandı!

2 Serisi serisinin şu anda, dört kapılı bir " Gran Coupe ", bir Active Tourer ve Grand Tourer’den oluşan bir seri ile geliyor. 2 Serisi Coupe ve Cabrio, her ikisi de arkadan çekişlidir ve mevcut otomobil , dünya çapındaki meraklılarının sevgilisi haline geldi.

İyi haber şu ki, yeni 2 Serisi Coupe (kod adı G42) ve M2 arkaya güç göndermeye devam edecek ve hatta bir dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonu da olabilir. Yeni otomobil, boylamasına monte edilmiş motorlara sahip tüm BMW otomobillerinin temelini oluşturan aynı CLAR platformunu temel alacak. Model 3 litre altı silindirli çift turbolu motor ile gelecek.

Bu fotoğraflarda görüldüğü gibi, daha geniş kemerler ve daha önce yakaladığımız prototiplerden önemli ölçüde farklı olan ve M modellerinde bulunan dört çıkışlı egzoz sistemi modelde yerini almış. 2 Serisi Coupe'nin resmi lansmanı 2021'in sonunda, M2'nin de 2022'de yapılması bekleniyor.



