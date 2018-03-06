KADIN

Böbreğini bile verdi ama yaranamadı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

Aşkınız için ne kadar ileri gidersiniz? Örneğin, sevdiğiniz insanın hayatını kurtarmak için organınızı bağışlar mısınız? Güney Londra'da yaşayan Simon Louis, sevdiği kadın için tam olarak bunu yaptı ancak aşkına yine de karşılık bulamadı.

Böbreğini bile verdi ama yaranamadı

2014 yılında bir organizasyonda Mary ile çalışan Simon, o gün bugündür Mary'e deyim yerindeyse sırılsıklam aşık. Mary'ye her yıl Sevgililer Günü'nde çiçek ve çikolata gönderen, oğlu Dwayne ile ilgilenen, her istediğine koşan Simon ne yaptıysa sevdiği kadının ilgisini çekemedi.

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Günün birinde böbrek rahatsızlığı ortaya çıkan Mary'e böbrek nakli olması gerektiği söylendi.

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Durumu duyar duymaz sevdiği kadının yanına koşan Simon, Mary'nin tüm bakımını üstlendi. Hatta yeri geldi yıkadı.

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Mary'e uygun vericinin bulunması, nadir bulunan B-negatif kanından dolayı oldukça zordu. Simon, doktorlardan böbreğinin uyuşup uyuşmadığını öğrenmek istedi. Yapılan testler böbreği bağışlayabileceği yönündeydi.

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Mutluluktan havalara uçan Simon sevdiği kadına böbreğini vermekten dolayı çok mutluydu. Nakilden biraz zaman geçtikten sonra Mary'e evlenme teklifi etti ancak, aldığı yanıt olumsuzdu.

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49 yaşındaki Simon Louis sevdiği kadının hayatını kurtardı ama sevgisini kazanamadı. Mary, neden kabul etmediğine ilişkin ise şöyle konuşuyor: ''Evlenirsek dostluğumuza zarar veriririz diye endişeleniyor, onun sevgisi altında eziliyorum. Ancak yine de düşüneceğim.''

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Simon ise böbreğini vermekten bir kez bile pişman olmadığını ömrünün sonuna dek onu bekleyeceğini söylüyor. Aşkınıza karşılık bulamasanız da, siz böyle bir şey yapar mısınız?

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Anahtar Kelimeler:
Güney Londra Simon Louis

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