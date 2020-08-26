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Böbrek ağrısı çekenler dikkat! Bu doğal yöntemler sayesinde..

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Böbrekler vücudumuzdaki atıkları dışarı atmakla görevli organlar arasında. Fakat bazı nedenlerden dolayı, ağrıyla vücudumuzu uyarırlar. Bize bir şeylerin yolunda gitmediğini haber verirler. Bu ağrılar, oldukça acılı ve sancılı bir sürece neden olur. Siz de böyle bir süreçten mi geçiyorsunuz? O halde, böbrek ağrılarına iyi gelen doğal yöntemlere bir göz atın.

Böbrek ağrısı çekenler dikkat! Bu doğal yöntemler sayesinde..

Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren böbrek ağrıları oldukça sık karşılaşılan bir durum. Hareket özgürlüğünü kısıtlayan ve oldukça acılı geçen böbrek ağrıları için bir doktora başvurmanız en iyisi. Fakat bu ağrıların büyük çoğunluğu böbrek taşına, üşütmeye ve az sıvı tüketimine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumlardan birini yaşıyorsanız ağrılarınızı dindirecek ve böbreklerinizi düzene sokacak doğal yöntemleri deneyin. Peki o doğal yöntemler hangileri mi? İşte bu sorunun cevapları...

BÖBREK AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

1. Su

Su, insan vücudu için çok önemli bir yere sahip. Böbrekler içinse bir yaşam kaynağı. Eğer yeterince su tüketmezseniz böbrekleriniz ihtiyacı olan suya ulaşamaz ve düzenli çalışamaz. Bu yüzden günlük 3 litre su tüketmeye dikkat etmelisiniz. Düzenli olarak su tüketmeniz sadece böbrekleriniz için değil, diğer birçok organınız için de oldukça önemli.

2. Limon Suyu

Limon suyu, özellikle böbrek taşından kaynaklanan ağrılara iyi gelir. İçerisindeki sitrik asit böbrek taşlarının parçalanmasını sağlar. Ayrıca limon suyu bakteriler üzerinde de etkili. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Limonu suyunu, suyla karıştırarak limonata gibi ya da zeytinyağıyla karıştırarak içebilirsiniz. Fakat tansiyon hastalarının bu yönteme başvurması önerilmez.

3. Isırgan Otu

Isırgan otu, iltihaplanmadan kaynaklanan sorunlar için oldukça kullanışlı. Böbreklerin idrarı dışarı atarak normal fonksiyonlarına dönmesine yardımcı olur. Böbrek ağrısı için ısırgan otunun çay olarak tüketilmesi önerilir. Isırgan otu çayını; 1 çay kaşığı kuru ısırgan yaprağını, 1 bardak kaynar suda 6-7 dakika demleyerek hazırlayabilirsiniz.

4. Karahindiba Çayı

Karahindiba çayı kuvvetli bir idrar söktürücü. Dolayısıyla toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca vitamin açısından da oldukça zengin. Ödem, safra kesesi ve sindirimle ilgili sorunlarda etkili. 1 çay kaşığı karahindiba çayını, 1 su bardağı kaynar suyun içinde demleyerek bu çayı hazırlayabilirsiniz.

5. Mısır Püskülü Çayı

Enfeksiyona bağlı böbrek ağrıları için önerilir. Mısır püskülü geleneksel tıpta da oldukça kullanılır. Mısır püskülü çayını; 1 çorba kaşığı mısır püskülünü, 2 bardak kaynar suda demleyerek hazırlayabilirsiniz.

6. Karpuz Tohumu Çayı

Böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. İdrar söktürücü görevi görür ve toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Biraz karpuz tohumunu kaynar suyun içine atarak demleyebilirsiniz. Karpuz suyu da böbrekler için yararlı. İdrarın asit seviyesini düzenler ve böbrek taşlarının parçalanmasına yardımcı olur.

7. Nar Suyu

İdrarın asit seviyesini düşürür. İçerisindeki mineraller böbrekte taşı oluşumunu önler ve var olan taşlarının parçalanmasını sağlar. İdrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelir.

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