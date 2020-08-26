Böbrek ağrısı çekenler dikkat! Bu doğal yöntemler sayesinde..

Günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren böbrek ağrıları oldukça sık karşılaşılan bir durum. Hareket özgürlüğünü kısıtlayan ve oldukça acılı geçen böbrek ağrıları için bir doktora başvurmanız en iyisi. Fakat bu ağrıların büyük çoğunluğu böbrek taşına, üşütmeye ve az sıvı tüketimine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu durumlardan birini yaşıyorsanız ağrılarınızı dindirecek ve böbreklerinizi düzene sokacak doğal yöntemleri deneyin. Peki o doğal yöntemler hangileri mi? İşte bu sorunun cevapları...

BÖBREK AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEMLER

1. Su

Su, insan vücudu için çok önemli bir yere sahip. Böbrekler içinse bir yaşam kaynağı. Eğer yeterince su tüketmezseniz böbrekleriniz ihtiyacı olan suya ulaşamaz ve düzenli çalışamaz. Bu yüzden günlük 3 litre su tüketmeye dikkat etmelisiniz. Düzenli olarak su tüketmeniz sadece böbrekleriniz için değil, diğer birçok organınız için de oldukça önemli.

2. Limon Suyu

Limon suyu, özellikle böbrek taşından kaynaklanan ağrılara iyi gelir. İçerisindeki sitrik asit böbrek taşlarının parçalanmasını sağlar. Ayrıca limon suyu bakteriler üzerinde de etkili. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Limonu suyunu, suyla karıştırarak limonata gibi ya da zeytinyağıyla karıştırarak içebilirsiniz. Fakat tansiyon hastalarının bu yönteme başvurması önerilmez.