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'Böceklerin kralı' Çanakkale’de görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 17:31 | Son Güncelleme

Dünyada sadece Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen 'böceklerin kralı' olarak adlandırılan geyik böceği, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde görüldü.

Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği, Ayvacık ilçesinde görüldü.

GEYİK BÖCEĞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bal üreticiliği yapan Mehmet Demir (47) kovanlarının yanında bulduğu 6,5 santimetre boyundaki böceğin, yaptığı araştırmayla geyik böceği olduğunu öğrendi.

'Böceklerin kralı' Çanakkale’de görüldü

Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Mehmet Demir, şöyle konuştu:
Doğal arıcılık yapıyorum. Arılarımın yanına gittiğim zaman çok değişik ve büyük bir böcek buldum.
Kulübenin yanına getirdim. İnternette araştırma yaptım. Böceğin nadir bulunan böceklerin kralı olarak adlandırılan geyik böceği olduğun öğrendim.
Antenli 6 taraklı bir böcek. Boyu 6, 5 santimetre. Sonra doğaya saldım.

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