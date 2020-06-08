'Böceklerin kralı' Çanakkale’de görüldü

Bal üreticiliği yapan Mehmet Demir (47) kovanlarının yanında bulduğu 6,5 santimetre boyundaki böceğin, yaptığı araştırmayla geyik böceği olduğunu öğrendi.

Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği, Ayvacık ilçesinde görüldü.

Böceği görünce çok şaşırdığını söyleyen Mehmet Demir, şöyle konuştu:

Doğal arıcılık yapıyorum. Arılarımın yanına gittiğim zaman çok değişik ve büyük bir böcek buldum.