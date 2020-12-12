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Bodrum'da balıkçılar buldu! SAS komandoları harekete geçti

12.12.2020 15:48 | Son Güncelleme:
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Bodrum'da balıkçılar buldu! SAS komandoları harekete geçti

Bodrumlu balıkçıların ağına takılan 1’inci dünya savaşından kaldığı öne sürülen mayın, SAS komandolarını harekete geçirdi. Torba limanına getirilen mayına askeriye tarafından el konuldu.

Bodrum’da balıkçıların ağlarına yaklaşık 250 kiloluk metal cisim takıldı. Balıkçılar metal cismin ne olduğunu araştırırken cismin 1’inci dünya savaşından kalma bir mayın olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren balıkçılar mayını Torba balıkçı barınağına getirdi.

YALIKAVAK AÇIKLARINDA BULUNDU

Yalıkavak Mahallesi’nin 3 mil açıklarında Devlet 3 teknesinden denize ağ atan balıkçılar, topladıkları ağların içinde yaklaşık 250 kilo ağırlığında metal bir cisim karşılaştı. Güverteye çıkarılan metal parça Torba Balıkçı Barınağı’na getirildi. Haber verilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutalığı ekipleri, deniz mayını parçası olduğu tahmin edilen cismin çevresini, güvenlik şeridi ile kapattı. Cisim, Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekiplerince el konuldu.

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Kaynak: İHA

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