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Bodrum'da Ahmet Aras, görevi Kocadon'dan devraldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

TURNİKELERİ SÖKTÜRDÜ Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mitinglerde verdiği sözü yerine getirerek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde bulunan turnikeleri söktürdü.

Bodrum'da Ahmet Aras, görevi Kocadon'dan devraldı (2)

TURNİKELERİ SÖKTÜRDÜ
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, mitinglerde verdiği sözü yerine getirerek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde bulunan turnikeleri söktürdü. Başkan Aras'ın makamının da yer aldığı müdürlüğe Bodrumlular, artık sadece randevu alarak değil, istedikleri zaman da gelebilecek. Başkan Aras, ayrıca başkan yardımcılarını da belirlemeye başladı. Aras, mitinglerde, göreve geldiğinde kadın başkan yardımcısı atayacağını belirtmişti. Bu sözünü yerine getiren Başkan Aras, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Ummuhan Yurt'u Başkan Yardımcılığı'na getirdi. Taner Uslu'dan boşalan İmardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine, Mehmet Kocadon döneminde Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapan Turgay Kaya'yı atayan Aras, Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Muhtarlık İşleri müdürlüklerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevine ise belediye meclis üyesi Önder Batmaz'ı atadı. Bodrum Belediyesi'nde yapılacak diğer görev değişikliklerinin ise en yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ İSTEĞİ
Bodrum Belediye Başkanı Aras, kendisine, kutlama ve tebrik çiçeği gönderilmemesini isteyerek, bunun yerine Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na bağış yapılmasını talep etti. Bodrum Belediyesi'nden gönderilen kısa mesajda şöyle denildi:
'Değerli Bodrumlular; oylarınızla seçildiğim Bodrum Belediye Başkanlığı görevime başlamam nedeniyle şahsıma yapılacak kutlama ve ziyaretler için çiçek gönderilmemesini bunun yerine Bodrum Sağlık Vakfı'na bağış yapılmasını rica ediyorum. İlginize ve inceliğinize teşekkür ediyorum. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras.'

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)

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