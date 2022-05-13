Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına iyi gelen yiyecekler nelerdir, evde doğal tedavi için neler tüketilmelidir?

Boğazımız aslında kıkırdakla kas arası bir formda olduğu için yemek yerken ya da nefes alıp verirken daha pürüzsüz hissedebilmemiz ve deforme olmasını yavaşlatma amacıyla mukoza denilen bir tür yapışkan sıvıyla kaplıdır. Ağzımızın içinde, damağımızda çok az bir örneğini de görebileceğimiz mukoza tabakası, boğazımızın iç kısmında bulunur. Fakat çeşitli hastalıklar yüzünden zaman zaman bu mukoza tabakası iltihap toplayıp şişebilir, hatta bazı ileri derece ateşli hastalıklar sonucunda kalıcı hasara uğrayabilir. Boğazımızın ağrıması başta yemek yemek ve nefes almak üzere bazı yaşamsal faaliyetlerimizi aksatmakla birlikte bazen de çok ciddi öksürüğe sebep olabilir.

Öksürük Neden Olur?

Öksürük genellikle boğazda oluşmakta olan bir tür hastalığın belirtisi olarak kendini gösterir. Fakat elbette bu ilişki tam tersi de olabilir. Sigara kullanımı ya da kirli havayı uzun süre solumak gibi sebeplerden dolayı bir süre şiddetli öksürük boğaz ağrısına sebep olabilir. Her ne kadar bu tıbbi bir sınıflandırma olmasa da öksürüğü iki şekilde ayırmak mümkündür: kuru öksürük ve balgamlı öksürük.

Kuru öksürük bahar alerjisi gibi kronik alerjilerin bir numaralı belirtisidir. Bunun yanında uzun süren ve özellikle geceleri rahatsız eden kuru öksürük genellikle üst solunum yolları enfeksiyonu sonucunda ortaya çıkar. Ayrıca mikroplu, kirli havanın bulunduğu yerlerde yaşamak akciğere zarar verdiği için düzenli yollardan kuru öksürüğe sebebiyet verir. Öğretmenlik gibi devamlı konuşmaya dayalı meslek sahiplerinde de hem sürekli konuşmaya hem de az sıvı tüketimine bağlı olarak kuru öksürük oluşur.

Balgam denilen sıvı aslında boğazdaki mukoza tabakasının iltihap, virüs ve mikropları içine hapsetmesidir. Vücudumuz kendine zararlı bu maddeleri vücuttan atmak için doğal refleksi olan öksürüğü kullanır. Bu yüzden balgamlı öksürük genelde sinüzit, bronşit gibi iltihaplı solunum yolları ve akciğer hastalıkları sonucunda oluşur. Bunlara ek olarak içinde çeşitli zararlı maddeleri barındırdığı bilinen sigaranın kullanımı da balgamlı öksürüğe sebep olabilir.

Öksürüğü giderme noktasında ne yazık ki öksürüğü hemen ne keser diye bir soruya yanıt veremiyoruz. Çünkü tedavi edilebilmesi için öncelikle öksürüğün türü ve sebebi tespit edilmeli.

Boğaz Ağrısı Neden Olur?

Eğer boğaz ağrısının sebebi ya da belirtisi öksürük değilse, sebebi büyük ihtimalle akciğer ya da midedeki hastalıklardır. Akciğerdeki iltihaplanma ya da midede oluşan bir hastalık olan reflünün ilk belirtisi genelde boğaz ağrısıdır.

Boğaz ağrısı yalnızca bir kaşıntı, rahatsızlık hissi sağlamıyor, üstüne bir de yutkunma problemi çıkartıyorsa boğaz enfeksiyonu kapmış olabilirsiniz. Viral ya da bakteriyel olabilen bu boğaz enfeksiyonunu doktor olmadan anlamak ne yazık ki mümkün değildir. Boğaz ağrısına ne iyi gelir, yutkunamıyorum diyorsanız ve aşağıdaki belirtilerden birkaçına sahipseniz zaman kaybetmeden bir doktora görünmeli ve ilaç tedavisine başvurmalısınız.

Viral boğaz enfeksiyonu belirtileri:

Boğazda nefes almayı güçleştirip sesi kalınlaştıran türde tıkanıklık

Alında, sinüslerin bulunduğu bölgede şiddetli ağrı

Sürekli su içmeye yönlendiren ama geçmeyen bir kuruluk

Bakteriyel boğaz enfeksiyonu belirtileri:

Baş ağrısı

Yüksek ateş

Özellikle gece artan kuru öksürük

Mide bulantısı

Boğaz Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boğaz ağrısı eğer bir tür boğaz enfeksiyonundan kaynaklanıyorsa ağrının giderilmesi için tıbbi yollara başvurulmalıdır. Ancak diğer durumlarda bazı yöntemler ve doğal bitkilerle hem boğaz ağrısının hem de sebep olduğu belirtilerin giderilmesi sağlanabilir.

1. Buhar Banyosu

Sıcak hava boğaz ağrısına sebep olan mukoza tabakasının sertliğinin giderilmesine yardımcı olur. Sıcak su direkt bu etkiyi göstermez çünkü boğazdaki bakteriler genelde sıcak ortamlarda yok olmak şöyle dursun, daha hızlı çoğalırlar.

Buhar banyosuyla boğaz ağrısı için ihtiyacınız olan şeyler bir kase, bir havlu ve bir miktar sıcak su. Kasenin içine doldurduğunuz sıcak suyu dikkatli bir şekilde soluyarak başınızı havluyla örtün. Böylece buhar havlunun içine hapsolacak ve onu solumanız kolaylaşacaktır. Derin nefesler alıp verdikçe nefes borunuza dolan buhar boğaz ağrınızın giderilmesine yardımcı olacaktır. Ancak bu yöntemi uygularken 10 dakikayı aşmamanız önerilir.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Yiyecekler

1. Zencefil

Boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum diyorsanız eğer, zencefil derdinize derman olabilir. Zencefil boğaz ağrısına en iyi gelen bitkilerden biridir. Keskin kokusu ve tadı nefes almayı kolaylaştırırken boğaz ağrısının giderilmesine de yardımcı olur.

Bir tatlı kaşığı balın içine katacağınız bir çay kaşığı zencefili direkt yutabileceğiniz gibi, bitki çaylarıyla karıştırmak üzere bir tür karışım da hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir adet taze zencefili kare kare dilimledikten sonra 2 yemek kaşığı balla karıştırıp kapaklı bir kavanozda 2 gün kadar bekletin. Suyunu salan zencefiller balın kıvamını yumuşatıp sıvı ile macun arası bir kıvamda bir karışım elde etmenizi sağlayacaktır. Bu zencefilli ballı karışımı ıhlamur, papatya gibi bitki çaylarına karıştırarak kullanabilirsiniz.

2. Ekinezya

Ülkemizde pek bilinmese de ekinezya solunum yolları ile ilgili hastalıkların tedavisinde sık sık kullanılan bir bitkidir.

Eczanelerde satılan ekinezyalı pastiller ya da doğal ilaçlar boğaz ağrısına iyi gelebilir. Bunun dışında 1 çay kaşığı adaçayı ile birlikte demleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı ekinezya, boğaz ağrınızı büyük ölçüde iyileştirecek bir bitki çayı olacaktır.

3. Elma Sirkesi

Elma sirkesi doğal yollarla elde edildiği, katkı maddesi bulunmadığı için sağlığa çok faydalı bir üründür.

Ilık bir bardak suya bir çay kaşığı elma sirkesi ekleyip içerseniz boğaz ağrınıza iyi gelecektir. Hatta günlük hayatınızda içtiğiniz her 0.5 litre suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi karıştırarak bu faydasını sürekli hale getirebilirsiniz.

4. Bal

Bal yüzyıllardır boğaz ağrısını yatıştırıcı özelliği ile bilinir. Boğaz ağrısına bal çok iyi geldiği için bu konuda özel bir kullanım yöntemi bulunmaz. Direkt kaşıklayarak yiyebilirsiniz, yiyeceklerinizin üzerinde gezdirebilir ya da çaylarınızı tatlandırmak için bal kullanabilirsiniz. Günlük tüketiminize ekleyeceğiniz bal boğaz ağrısının giderilmesine yardımcı olur.

5. Tarçın

Tarçın antioksidan özelliği ile hastalıkların oluşmasını geciktiren bir bitkidir. Boğaz ağrısına sebep olan bakterilerin ve virüslerin de vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Bir yemek kaşığı balın içine yarım çay kaşığı tarçın ve yarım çay kaşığı zerdeçal ekleyip yediğinizde boğaz ağrınızın hafiflediğini göreceksiniz. Tarçını aynı zamanda tatlılarınızın üzerinde ya da bitki çaylarınızın içinde kullanabilirsiniz.

6. Karabiber

Karabiber çok şifalı bir baharat olmasından dolayı uzun yıllardır tedavide kullanılmaktadır. Kuru öksürüğe ne iyi gelir sorusuna büyüklerimizin vereceği cevap muhtemelen karabiber olacaktır.

Bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı karabiberi iyice karıştırdıktan sonra yutabilirsiniz. Tadı pek hoş olmasa da birkaç kez kullanımdan sonra karabiber boğazdaki iltihabın atılmasına yardımcı olacaktır. Eğer tadı sizi çok rahatsız ediyorsa karışımı aynı şekilde hazırladıktan sonra bir bardak ılık sütün içine karıştırabilirsiniz. Ancak bu şekilde yoğunluğunu azaltmış olacağınız için öksürüğü gidermesinin daha uzun sürebileceğini söyleyelim.

7. Dut Pekmezi

Öksürüğe evde ne iyi gelir diye sorulduğunda hemen her evde bulunan dut pekmezi cevabını verebiliriz. Pekmez üzümden de yapılabilir ancak kuru öksürüğü iyileştirici etkisi olan yalnızca duttan yapılan pekmezdir. Sadece öksürüğü iyileştirmekle kalmayan dut pekmezi çoğunlukla ilk aşamada öksürüğe sebep olan solunum yolu hastalıklarının iyileştirilmesini de sağlar.

Her gün içeceğiniz 1 ya da 2 yemek kaşığı dut pekmezi öksürüğe iyi gelecektir.

8. Ihlamur

Öksürüğü hemen ne keser sorusunun cevabı elbette ıhlamurdur!

İçmek istediğiniz her bir su bardağı ıhlamur için bir avuç kurutulmuş ıhlamuru birer ölçü su ile birlikte demleyin. İçine bağışıklığı artırması için tarçın ya da boğazınızı yumuşatması için bal da ekleyerek içebilirsiniz. Birkaç kere içtiğinizde kuru öksürüğünüze iyi geldiğini görebilirsiniz. Ancak ıhlamurla ve diğer sıcak çaylarla ilgili dikkat edilmesi gereken şey, içtiğinizde çok sıcak olmamaları gerektiği. Ilık olarak içmelisiniz çünkü sıcak içecekler boğazda öksürüğe sebep olan bakterilere daha hızlı üremeleri için gereken imkanları sağlayarak ters etki yapabilir.

9. Kekik

Kekik baharatı da kuru öksürüğe iyi gelir. Ancak baharat haliyle bu etkiyi göstermesi zor olduğundan yaş bitki olarak aldığınız birkaç dal kekiği bir bardak sıcak suya karıştırarak bir çeşit çay hazırladıktan sonra içebilirsiniz. Kuru öksürük nasıl kesilir sorusuna verebileceğimiz belki de tadı en kötü karışım bu olmasına karşın kekik etkisini çabucak gösterecektir.

10. Tuz

Başta deniz tuzu olmak üzere tuzların tamamının antibakteriyel özelliği vardır. Bu yüzden ilk başta balgam oluşmasına sebep olan bakterilerin vücuttan atılmasına yardımcı oldukları için tuzlar balgamlı öksürüğe iyi gelir.

Yarım çay kaşığı tuzu bir su bardağı ılık suyun içine karıştırdıktan sonra gargara yapabilirsiniz. Fakat yutmamaya dikkat edin, yutmanız durumunda tuz zaten tahriş olmuş boğazınızı yakarak canınızı acıtabilir.

11. Limon

Asit içeriği en yüksek doğal besinlerden olan limon aslında ilk aşamada öksürüğü iyileştirmek yerine şiddetlendirebilir. Fakat bu balgamın dışarı atılmasını sağladığı için uzun vadede balgamlı öksürüğe ne iyi gelir diye sorduğumuzda kesinlikle limon cevabını verebiliriz.

Bir su bardağı ılık suyun içine 2 yemek kaşığı limon suyu karıştırıp içebilirsiniz. Eğer tadı çok ekşi geliyorsa içine tatlandırmak için bir tatlı kaşığı bal da koyabilirsiniz. İkinci bir yöntem olarak, dayanabiliyorsanız limonu dilimleyip direkt emebilirsiniz. Bu yöntem tat açısından daha zor olsa da suya karıştırmaktan daha etkilidir.

Çocuklarda Boğaz Ağrısı

Bebek ve çocuklarda boğaz ağrısı yetişkinlerin aksine genelde belli bir hastalıktan kaynaklanmaz. Henüz bakteri kültürleri tam gelişmediği için vücutları yararlı ve zararlı bakterileri ayırt etmeye çalışır ve bu aşamada bazı bakterileri, boğazın mukoza tabakasına yapıştığı için öksürükle atmaya çalışırlar. Oyun oynama vb. sebeplerden bir yetişkinden çok daha çeşitli mekanlarda bulunan çocukların boğaz ağrıları buralarda soludukları tozlardan da kaynaklanabilir.

Bu noktada çocuğun boğaz ağrısına ne iyi gelir ya da çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir sorularının cevabı yetişkinlerinkinden çok farklı sayılmaz. Yukarıda tarif ettiğimiz yöntem ve bitkiler doğal oldukları için çocuklara herhangi bir zararları yoktur. Yalnızca elma sirkesi ve karabiber çocukların damak tatlarına uymadığı için tüketmek istemeyecekleri besinler olabilir.

Çocuklarda boğaz ağrısı ve buna bağlı öksürüğün doğal yollarla tedavi edilememesi yahut 3-4 haftadan daha uzun sürüp kronik bir hale gelmesi tıbbi yardım alınması gerektiğini gösterir. Eğer yüksek ateş de öksürükle birlikte gelen hastalık belirtilerindense aşağıdaki hastalıklardan şüphelenilir.

Alerjik bronşiyal astım

Alerjik rinit

Atopik dermatit

Çocuğun bu hastalıkları taşıyıp taşımadığı, hangisini taşıdığı ve gerekli tedavi yolu ebeveynler tarafından tespit edilemez. En yakın zamanda bir doktora görünüp tedavi görmesi sağlanmalıdır. Tedavi edilmeyen ya da önemsenmeyen alerjik reaksiyonlar hayati tehlike oluşturabilir.

