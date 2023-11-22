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  4. Boğaz manzaralı lüks evi dikkat çekmişti! Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'nun ev sahibi isyan etti

Boğaz manzaralı lüks evi dikkat çekmişti! Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'nun ev sahibi isyan etti

22.11.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu "Kara para aklama", "vergi kaçırma" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gündemden düşmeyen olayda yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevine gitmeden önce boğaz manzaralı lüks evinden paylaşım yapan Doğu'nun ev sahibi kira ve faturalarını ödemeyen Sıla Doğu'ya isyan etti.

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli geçtiğimiz günlerde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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OPERASYON SONRASI LÜKS EVİNİ PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medya fenomen Sıla Doğu cezaevine gitmeden önce, iş yerine düzenlenen arama çalışmasının akşamında boğaza sıfır manzaralı evinin içerisini ve manzarasını çekerek sosyal medyada paylaşmıştı.

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17 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu’nun ev sahibini mağdur ettiği ortaya çıktı.

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Sabah’ın haberine göre boğaz manzaralı evin sahibi, 1,5 aydır kirayı, elektrik, su ve doğalgaz faturasını ödemeyen Sıla'nın yakınlarına ve avukatına ulaşmaya çalışıyormuş.

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Ünlü isim Çekmeköy'deki evinin yanı sıra Boğaz'daki dairesini de açık tutuyordu. Dilan Polat'ın ablasının ev kirasının 45 bin TL, aylık kazancının ise 80 bin TL olduğunu iddia edilmiş, kirayı duyanlar çok şaşırmıştı.

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Dilan Polat sosyal medya
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