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Boğaziçi Üniversitesi kampüsü taşınacak mı? Resmi açıklama geldi

08.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi kampüsü taşınacak mı? Resmi açıklama geldi

Boğaziçi Üniversitesinin mevcut kampüslerinden taşınarak farklı semtlerde bulunan mekanlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversitenin, 6 kampüsü (Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar, Kandilli, Kilyos) ve ek bina, tesis alanlarıyla (İznik, Tarsus, Arnavutköy) toplamda 1 milyon 816 bin 45 metrekare kampüs alanı ile faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, 1 milyon 95 bin 435 metrekare alana yayılan Kilyos Kampüsü'nün üniversiteye tahsisinin Ekim 2020'de yenilendiği ve arazinin eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesine tahsis edildiği belirtilerek, aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü'nde "Yenilenebilir Enerji" temalı 140 bin metrekarelik teknopark alanı izni de verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesinin mevcut kampüslerinden taşınarak, farklı semtlerde bulunan mekanlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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(AA)

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