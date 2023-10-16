Boks maçına göğüslerine çiçek takarak gitti! Love Island yıldızı olay oldu

Manchester'da düzenlenen KSI - Tommy Fury boks müsabakasında ünlü isimlerde seyirci olarak yer aldı.

Eski Love Island yıldızı 32 yaşındaki Maura Higgins, üst kısmı transparan olan ve hayal gücüne çok az şey bırakan riskli siyah elbisesiyle çok seksi bir görüntü sergiledi.

Mini elbisesiyle uzun bacaklarını sergilerken, bazı kırmızı çiçeklerle ise meme uçlarını kapattı.



Maçtan önce tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü yıldız tarzını sosyal medyada paylaşarak "Tamamen üstsüz değil" yorumunda bulunmayı da ihmal etmedi.

