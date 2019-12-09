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Bölgesel zayıflamada lipoliz ile vücut şekillendirme

Dr. Seran Göçer Dr. Seran Göçer
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Bölgesel kilo, vucudun belli bir bölgesinde diğer alanlara gore daha fazla yağ birikmesine neden olan genetik geçişli bir vücut yapısıdır. Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, bölgesel zayıflamada uygulanılan lipoliz ile vücut şekillendirme hakkında aklımıza takılan tüm soruları bizler için yanıtladı.

Bölgesel zayıflamada lipoliz ile vücut şekillendirme

Erkek ve kadında kilo alan bölgeler değişmekle beraber tedaviler benzerdir. Kadında % 80 oranında alt taraf kiloları, % 15 oranında göbek ve çevresine yerleşen kilolar, % 5 oranında ise ideal oran söz konusudur.

DİYET VE EGZERSİZ İLE SORUNLU BÖLGEDEN KURTULAMAYIZ

Bu vücut tiplerinden en zor zayıflayan alt taraf kilolarına sahip olan tiptir. Her alınan kilonun büyük kısmı basen ve bacak kısmına alınırken her verilen kilonun pek azı burden kaybedilir. Bu hastalarda diyet ve egzersiz sorunlu bölgeden zayıflamamıza neden olmaz. Bu tip hastalarda zayıflama sırasında yapılacak lipolitik (yağ parçalamaya yarayan) ilaç içerikleri ile yapılan mezoterapi uygulamaları çok iyi sonuçlar verir.

Alt taraf kilo sorununu olan kadınlarda cildin sahip olduğu pürüzsüz görünüm zamanın etkileri ile yavaş yavaş yok olur ve yerini portakal kabuğu olarak adlandırılan çöküntülü görünüme bırakır. Çünkü bu kişilerde dolaşım bozukluğu kilo artışına eşlik eder ve ortaya selülit görünümü çıkar.

DOĞAL İÇERİK, KOLAY UYGULANABİLİR VE YÜKSEK ETKİ GÜCÜ

Ancak doğru müdahale ile bu görünümden aşamalı olarak kurtulmak mümkün. Michalengelo doğal içeriği, kolay uygulanabilir olması ve yüksek etki gücü ile vücut şekillendirmede gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz bir mezoterapi uygulamasıdır.

İÇERİĞİ NEDİR, NASIL ETKİ EDER?

Michelangelo içeriğinde yağ eritici olarak fosfatildikolin deoksikolik asit; mikro sirkülasyon artışı ve drenaj etkisi için karnitin ile kafein; cilt dokusunda iyileşme için sodyum asetilsistein (NAC) ve lipoik asit bulundurur.

Bu içeriği ile uyluk bölgesi, kalça, kollar, baldırlar, submandibular (gıdı), abdomen (göbek) ve kanatlarda meydana gelen deformasyona uygulanan Michelangelo uzun süreli etkisi ile iyi sonuç verir.

Michelangelo’nun içeriğinde bulunan fosfatildikolin ve lipoik asit insan vücudundaki damarlar içerisinde meydana gelen yağlanmayı önlemek için vücut tarafından üretilen maddelerdir.

Diyet, egzersiz gibi destekler ile yok edilmesi mümkün olmayan şekil bozuklukları ve yaygın olarak selülit oluşumu ortaya çıktığında mezoterapi gold standart tedavi yöntemidir.

NASIL UYGULANIR?

Kimyasal lipoliz ürünü olarak kullanılan Michelangelo içerisinde 5 farklı aktif madde ve ağrı kesici içeren özel bir formüle sahiptir. Lipoliz uygulamaları ağrılı olması açısından hastalar tarafından istenmeyebilir. Oysa, formülde yer alan ağrı kesici özellikli sodyum asetilsistein (NAC) kişinin ağrı hissetmesine engel olurken uygulama alanında morarma olmasını da engeller.

Lipoliz seansları sıklıkla 15 günde bir planlanır. Seanslar yapılacak bölge sayısına ve kiloya göre doktorunuz tarafından planlanır. Michelangelonun % 80 civarında olumlu etkisi ile bölgesel vücut şekillendirmede oldukça işe yarayan bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır.

Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer

www.drserangocer.com
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Instagram: @serangocer
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Anahtar Kelimeler:
bölgesel zayıflama lipoliz

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