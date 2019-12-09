Bölgesel zayıflamada lipoliz ile vücut şekillendirme

Erkek ve kadında kilo alan bölgeler değişmekle beraber tedaviler benzerdir. Kadında % 80 oranında alt taraf kiloları, % 15 oranında göbek ve çevresine yerleşen kilolar, % 5 oranında ise ideal oran söz konusudur.

DİYET VE EGZERSİZ İLE SORUNLU BÖLGEDEN KURTULAMAYIZ

Bu vücut tiplerinden en zor zayıflayan alt taraf kilolarına sahip olan tiptir. Her alınan kilonun büyük kısmı basen ve bacak kısmına alınırken her verilen kilonun pek azı burden kaybedilir. Bu hastalarda diyet ve egzersiz sorunlu bölgeden zayıflamamıza neden olmaz. Bu tip hastalarda zayıflama sırasında yapılacak lipolitik (yağ parçalamaya yarayan) ilaç içerikleri ile yapılan mezoterapi uygulamaları çok iyi sonuçlar verir.

Alt taraf kilo sorununu olan kadınlarda cildin sahip olduğu pürüzsüz görünüm zamanın etkileri ile yavaş yavaş yok olur ve yerini portakal kabuğu olarak adlandırılan çöküntülü görünüme bırakır. Çünkü bu kişilerde dolaşım bozukluğu kilo artışına eşlik eder ve ortaya selülit görünümü çıkar.

DOĞAL İÇERİK, KOLAY UYGULANABİLİR VE YÜKSEK ETKİ GÜCÜ

Ancak doğru müdahale ile bu görünümden aşamalı olarak kurtulmak mümkün. Michalengelo doğal içeriği, kolay uygulanabilir olması ve yüksek etki gücü ile vücut şekillendirmede gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz bir mezoterapi uygulamasıdır.