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Bolivya'da geçiş hükümeti karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 01:22 | Son Güncelleme

Başkent La Paz ve diğer bölgelerde düzenlenen gösterilerde, istifa eden Devlet Başkanı Morales'in yerine geçici devlet başkanlığına getirilen Anez'in görevi bırakması istendi

Bolivya'da çoğunluğu yerlilerden oluşan binlerce gösterici, geçici devlet başkanlığına getirilen Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in istifasını istedi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya’da, geçici hükümetin istifası için başkent La Paz ve diğer bölgelerde düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Sakin bir hafta sonu geçiren başkent La Paz'ın sokakları, kent çevresindeki 20 farklı bölgeden yola çıkan ve And Dağlarındaki yerlilerin ortak bayrağı Whipala taşıyan binlerce gösterici tarafından yeniden dolduruldu.

La Paz'a bitişiğindeki şehir El Alto üzerinden giriş yapan göstericiler, Hükümet Sarayı'nın da bulunduğu Murillo Meydanı'na ulaşmak için tarihi merkeze kadar yürüdü. Polis ve sağcı muhaliflerce kurulan barikatlarla karşılaşan göstericiler, burada bir süre "ırkçı ve darbeci" olmakla itham ettikleri Jeanine Anez’i istifaya çağıran sloganlar attı.

"Öldürülen çocuklarımız için adalet istiyoruz", "Darbeciler dışarı" yazılı pankartlar taşıyan ve sloganlarında ülke basınını da hedef alan grup daha sonra bölge yakınındaki Dikilitaş ve San Francisco Meydanlarında yeniden toplandı.

Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve ismini vermeyen gösterici, "Ülke basını, yerlilerin eylemlerini haberleştirmiyor. Gazetecilerin, bizim yaptığımız yürüyüşleri ve ülkede olan biteni yazmasını istiyoruz." diye konuştu.

Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'i de hedef alan gösterici, Anez'in yerlilere ayrımcılık yapan bir ırkçı olduğunu iddia etti. Gösterici, Anez'i istifaya davet etti ve "Eğer istifa etmezse biz her şeyi göze alarak son ana kadar sokakta kalmaya devam edeceğiz." dedi.

- Cochabamba'da da geçici hükümet istifaya çağrıldı

Gösteri ve şiddet olaylarının en yoğun görüldüğü bölgelerden Cochabamba’da da Jeanine Anez'in istifa etmesinin talep edildiği 3 farklı yürüyüş düzenlendi.

Ülke basınındaki haberlere göre kentin güneyi ve merkezinde yapılan gösterilerde geçici hükümetin görevi bırakması istenirken, istifa ettikten sonra Meksika'ya iltica eden eski Devlet Başkanı Morales'e de ülkeye dönmesi çağrısında bulunuldu.

Bu arada Bolivya Otoyol Yönetiminden yapılan açıklamada Morales destekçisi ya da Anez karşıtı göstericilerin başkent La Paz'ın yanı sıra Cochabamba ve Santa Cruz vilayetlerinde toplam 68 bölgede barikat kurdukları kaydedildi.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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Bolivya'daki gösteriler Bolivya'daki siyasi kriz Bolivya'daki şiddet olayları

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