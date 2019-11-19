Bolivya'da geçiş hükümeti karşıtı gösteri

Bolivya'da çoğunluğu yerlilerden oluşan binlerce gösterici, geçici devlet başkanlığına getirilen Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in istifasını istedi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında muhalif Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya’da, geçici hükümetin istifası için başkent La Paz ve diğer bölgelerde düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Sakin bir hafta sonu geçiren başkent La Paz'ın sokakları, kent çevresindeki 20 farklı bölgeden yola çıkan ve And Dağlarındaki yerlilerin ortak bayrağı Whipala taşıyan binlerce gösterici tarafından yeniden dolduruldu.

La Paz'a bitişiğindeki şehir El Alto üzerinden giriş yapan göstericiler, Hükümet Sarayı'nın da bulunduğu Murillo Meydanı'na ulaşmak için tarihi merkeze kadar yürüdü. Polis ve sağcı muhaliflerce kurulan barikatlarla karşılaşan göstericiler, burada bir süre "ırkçı ve darbeci" olmakla itham ettikleri Jeanine Anez’i istifaya çağıran sloganlar attı.