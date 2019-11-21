Bolivya'da seçim yasa tasarısı mecliste

Büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya'da seçimlerin yapılabilmesi için geçici hükümet tarafından hazırlanan yasa tasarısı Çokuluslu Yasama Meclisine (ALP) sunuldu.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında ALP’nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da seçimlere gidilebilmesi için ilk adım atıldı.

Meksika’ya iltica eden Morales’in yerine geçen ve tüm ülkede istifası için protestolar düzenlenen muhalif Anez, hazırladıkları seçim yasa tasarısını başkent La Paz’daki hükümet merkezi Quemado Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.

ALP'ye sunulan söz konusu tasarının ulusal bir mutabakata dönüşmesini istediğini söyleyen Anez, "Tanrı, şeffaf seçimler düzenlememize izin versin ve ALP'yi, seçim organına tarafsız kişileri belirleyebilmesi için aydınlatsın." ifadelerini kullandı.