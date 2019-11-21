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Bolivya'da seçim yasa tasarısı mecliste

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 02:49 | Son Güncelleme

Muhaliflerin ve ordunun baskısıyla görevi bırakmak zorunda kalan Devlet Başkanı Morales'in yerine geçici devlet başkanlığına getirilen muhalif Anez, ülkeyi seçime götürecek, seçim organı üyelerinin meclis eliyle değiştirilmesini sağlayacak yasa tasarısını parlamentoya sundu

Büyük bir siyasi kriz ve şiddet dalgasından geçen Bolivya'da seçimlerin yapılabilmesi için geçici hükümet tarafından hazırlanan yasa tasarısı Çokuluslu Yasama Meclisine (ALP) sunuldu.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında ALP’nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da seçimlere gidilebilmesi için ilk adım atıldı.

Meksika’ya iltica eden Morales’in yerine geçen ve tüm ülkede istifası için protestolar düzenlenen muhalif Anez, hazırladıkları seçim yasa tasarısını başkent La Paz’daki hükümet merkezi Quemado Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.

ALP'ye sunulan söz konusu tasarının ulusal bir mutabakata dönüşmesini istediğini söyleyen Anez, "Tanrı, şeffaf seçimler düzenlememize izin versin ve ALP'yi, seçim organına tarafsız kişileri belirleyebilmesi için aydınlatsın." ifadelerini kullandı.

Geçici hükümetin, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) "derhal seçim düzenlenmesi" çağrısının hemen ardından açıkladığı tasarıya göre, 20 Ekim'deki tartışmalı seçimler geçersiz sayılacak ve yeni bir seçim takvimi açıklanacak.

Tasarı yasalaştığında ALP, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ve Vilayet Seçim Mahkemeleri (TED) için yeni üyeler belirleyecek.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da genel seçimlerin ardından muhalefet "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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Bolivya'daki siyasi kriz Bolivya'daki şiddet olayları

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