Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Morales'in hedefi meclise girmek

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales, mayıs ayında ülkesinde düzenlenecek seçimlere senatör veya milletvekili adayı olarak katılmak üzere gerekli işlemlerin yapılması için avukatlarına vekalet verdi.

Bolivya'da internet yayını yapan Contacto Bolivia'nın yayımladığı belgeye göre, Morales, eski Güvenlik Bakanı Yardımcısı ve Avukatı Wilfredo Chavez ile eski Kabine Şefi ve Avukatı Patricia Hermosa'yı kendi adına çeşitli devlet kurumlarında işlem yapması ve 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde senatör veya milletvekili adayı olarak Yüksek Seçim Mahkemesine (TSE) başvuruda bulunması için yetkilendirdi.

Morales'in senatör veya milletvekilliği için adaylık hamlesi, Bolivya'da tartışmalara neden oldu. Morales'e muhalif kesimler, muhtemel adaylığını eleştirirken, bazı kesimler de Morales'in adaylığının önünde yasal engellerin bulunduğunu savunuyor.

İstifasının ardından kasım ayında siyasi sığınmacı olarak ülkeden çıkan Morales'in, anayasanın 149'uncu maddesindeki Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi (ALP) için aday olacak kişilerin seçimlerden önce en az iki yıl aday olacağı bölgede ikamet zorunluluğu kuralını ihlal ettiği belirtiliyor.