Bolu depremi sonrası gözler İstanbul'a çevrildi! Prof. Dr. Arslan canlı yayında uyardı... 'İstanbul'a sıranın gelmiş olma olasılığı çok yüksek'

Gazi Üniversitesi DEMAR (Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan Bolu’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bir televizyon programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Bolu'da yaşanan depremin yüzeye çok yakın olduğunu vurgulayan Arslan, "Kahramanmaraş’tayım burada bir kamu binasının incelemesi için buradaydım. Tesadüf buna denk geldi. Maalesef Kahramanmaraş Pazarcık’taki arkasından Elbistan’daki 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra 9 metrelik akımı doğurduğu Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde. Doğu Anadolu fay hattı tabi ki yukarıdaki Kuzey Anadolu fay hattı dediğimiz bizim Çanakkale’den başlayıp Erzincan, Bingöl, Van’dan İran’a doğru devam eden uzunca bir hattır. Böyle olduğu zamanda da Doğu Anadolu fay hattındaki 9 metrelik bir atım ister istemez bizim İç Anadolu’yu yani Kuzey kısım Anadolu fay hattının Güneyini yani Bolu’da dahil olmak üzere Marmara bölgesi, Kocaeli ve İzmir’de dahil olmak üzere bir türlü etkiledi. Bakın 9 metrelik atım çok normal bir atım değildir. Büyük bir atımdır. Burada Kuzey Anadolu fay hattına bir hareketlilik az da olsa olabileceği yönündeydi. Bakın Niğde’de deprem oldu. Biz Hatay’ın daha güneyinde bir deprem bekliyorduk. Bingöl tarafına doğru Bolu’dan daha Kuzeyde bir deprem bekliyorduk. Kuzey Anadolu fay hattında bir sorun çıkabilir diyorduk ki bu onun işaretçisi gibi gözüküyor. Bu Kuzey Anadolu fay hattının o bölgenin üzerinde olan bir deprem 4.8’lik büyüklük küçük bir deprem. Türkiye’de olağan depremlerden" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'A SIRANIN GELMİŞ OLMA OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK'

Marmara bölgesi konusunda da uyarılarda bulunan Arslan, "Bu deprem İstanbul’a doğru göç ediyor. Doğu’dan Batı’ya doğru göç ediyor. İstanbul’a sıranın gelmiş olma olasılığı çok yüksek. İnşallah bu etkileyen bir sarsıntı olmamıştır. Bunu şu an için söylemek çok erken lokal bir segmentte de kırılma olmuş olabilir. Şunu akıldan çıkarmayalım Türkiye bir deprem bölgesi her an her yerde hele de bu 4.8’lik depremlerin olması çok doğal ama bunun öncesi ve sonrasının analizini yapmak için öncesine ve sonrasına bakmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. (İHA)