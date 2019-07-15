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Bolu'da 15 Temmuz şehidi polis memuru anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

BOLU'da, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen kabri başında anıldı.

Bolu'da 15 Temmuz şehidi polis memuru anıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen kabri başında anıldı. Vali Ahmet Ümit, şehidin gözyaşı döken annesi Emine Özen'i sarılarak teselli etti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Bolu Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Bolu Belediyesi koordinasyonunda Sağlık Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'nde tören yapıldı. Törene, 15 Temmuz'da İstanbul'da görev yaparken şehit olan polis memuru Ozan Özen'in ailesi, Vali Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Garnizon Komutanı Piyade Albay Sabri Saldıroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kuran tilaveti ve Bolu Müftüsü Orhan Genç'in duasıyla devam etti. Törenin ardından protokol üyeleri, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı. 15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan polis memuru Ozan Özen'in kabrine karanfil bırakıldığı sırada annesi Emine Özen gözyaşı döktü. Bolu Valisi Ahmet Ümit Emine Özen'e sarılarak teskin etti.
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Bolu'da 15 Temmuz şehidi polis memuru anıldıBolu'da 15 Temmuz şehidi polis memuru anıldıBolu'da 15 Temmuz şehidi polis memuru anıldıBolu'da 15 Temmuz şehidi polis memuru anıldı

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