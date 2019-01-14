Bolu'da 58 evden hırsızlık iddiası

Bolu'nun Mengen, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerine bağlı köylerle yayla evlerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 günde 58 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan Muhammed Ali Yıldırım, Mehmet Bilir, Mehmet Kılıç ve İlhami Arslan ile çalıntı malzemeleri aldığı değerlendirilen Mehmet Özdemir, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mengen Adliyesine çıkarıldı.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınan R.S'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

