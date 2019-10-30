HABER

Bolu'da öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 00:15 | Son Güncelleme

ÖNCE FENER ALAYI, SONRA KONSER Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen fener alayı ile büyük bir coşkuyla kutlandı.

ÖNCE FENER ALAYI, SONRA KONSER
Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen fener alayı ile büyük bir coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde Kent Meydanı’nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'na kadar bando eşliğinde marşlar söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, 'Mustafa Kemalin askerleriyiz' sloganları attı.
İREM DERİCİ COŞTURDU
Fener Alayı'nın ardından Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnede ünlü şarkıcı İrem Derici konser verdi. Yoğun ilginin olduğu konsere katılanlar, İrem Derici'nin sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
Yalova’da coşkulu cumhuriyet yürüyüşüYalova’da coşkulu cumhuriyet yürüyüşü
Trakya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (3)Trakya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (3)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

34 milyar dolarlık F-35 anlaşması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

Dikkat çeken Bağdadi açıklaması: Teyit yok!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni tasarısını kabul etti

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den Japonya'ya 4,5 milyar dolarlık F-15 modernizasyonu

Onay verildi! ABD'den 4,5 milyar dolarlık satış!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş güvenli bölge açıklaması

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirilmiştir

MSB duyurdu: 18 kişi sağ ele geçirildi

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan ülkelere "teşekkür"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.