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Bolu'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Göynük ve Mudurnu orman işletme şeflikleri ekipleriyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan da olay yerine gelerek çalışmaları izledi.

Aynı köyün yakınında bulunan ormanlık alanda 3 gün önce de yangın çıkmış, İstanbul'dan gönderilen yangın söndürme helikopteri ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması sonucu alevler kısa sürede söndürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Göynük orman yangını

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