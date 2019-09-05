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Boris Johnson'dan Brexit için "sonuna kadar mücadele" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:37 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: - "(Brexit'in ertelenmesi) Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ertelemenin anlamı ne? Bence tamamen anlamsız"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit’in ertelenmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

West Yorkshire’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Johnson, Brexit’i ertelemek zorunda kalması durumunda Brüksel’den uzatma isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine, “Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ertelemenin anlamı ne? Bence tamamen anlamsız.” yanıtını verdi.

Kardeşi Jo Johnson’ın bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifasıyla ilgili olarak "Kardeşiniz bile ulusal çıkarlar konusunda size güvenmezken, halk nasıl güvenecek?" şeklindeki soruya da Johnson, “Jo AB konusunda benimle aynı görüşte değil. Bu aileleri ve herkesi bölen bir mesele.” şeklinde cevap verdi.

Kendisinin de istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise Johnson, Brexit referandumunun sonucunu hayata geçirmek için mücadele edeceğini söyledi.

- İslamofobi

Liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti içindeki İslamofobi vakalarıyla ilgili ne zaman soruşturma açacağı sorusunu da Johnson, “Irkçılığın ve nefret suçunun her türüne karşı genel bir soruşturma açacağız.” şeklinde yanıtladı.

Johnson parti içinde İslamofobiye de diğer ayrımcılıklara da “sıfır tolerans” gösterileceğini kaydetti.

Avam Kamarası, dün anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onaylamış ve Lordlar Kamarasına sevk etmişti.

Tasarıya göre İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa, AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda olacak.

AB'nin farklı bir tarih teklif etmesi durumunda da bunu kabul veya ret yetkisi İngiliz hükümetinde değil, parlamentoda olacak.

- Johnson 3 günde 23 milletvekili kaybetti

Başbakan Boris Johnson milletvekillerinin Brexit sürecine müdahil olmasını engellemek için geçen hafta 9 Eylül - 14 Ekim'de parlamentoyu tatil etme kararı almıştı.

Bunun üzerine gayretlerini hızlandıran muhalefet partileri, iktidar partisindeki 21 muhalif milletvekilinin de desteğiyle önceki gün parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten kendi ellerine almıştı.

Önceki gün bir milletvekilinin Muhafazakar Parti'den Liberal Demokrat Partiye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden Boris Johnson, muhalefetle hareket eden 21 milletvekilini de partisinin parlamento grubundan ihraç etmişti.

Johnson'ın böylece kaybettiği 22 milletvekiline bugün hem kabineden, hem de milletvekilliğinden istifa eden kardeşi Jo Johnson da katılmıştı. Jo Johnson, "ailesine sadakat" ile "ulusal çıkarlar" arasında sıkıştığını, bu nedenle istifa kararı aldığını açıklamıştı.

- Brexit süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı

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Anahtar Kelimeler:
Avam Kamarası Boris Johnson Brexit ingiltere Jo Johnson

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