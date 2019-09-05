LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit’in ertelenmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

West Yorkshire’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Johnson, Brexit’i ertelemek zorunda kalması durumunda Brüksel’den uzatma isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine, “Sonuna kadar mücadele edeceğim. Ertelemenin anlamı ne? Bence tamamen anlamsız.” yanıtını verdi.

Kardeşi Jo Johnson’ın bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifasıyla ilgili olarak "Kardeşiniz bile ulusal çıkarlar konusunda size güvenmezken, halk nasıl güvenecek?" şeklindeki soruya da Johnson, “Jo AB konusunda benimle aynı görüşte değil. Bu aileleri ve herkesi bölen bir mesele.” şeklinde cevap verdi.

Kendisinin de istifa edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise Johnson, Brexit referandumunun sonucunu hayata geçirmek için mücadele edeceğini söyledi.

- İslamofobi

Liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti içindeki İslamofobi vakalarıyla ilgili ne zaman soruşturma açacağı sorusunu da Johnson, “Irkçılığın ve nefret suçunun her türüne karşı genel bir soruşturma açacağız.” şeklinde yanıtladı.