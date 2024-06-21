Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Boş baklavadan sonra etsiz lahmacun! Sadece 40 TL: Bandırma'nın meşhur lezzeti sosyal medyada da gündem yarattı

    Boş baklavadan sonra etsiz lahmacun! Sadece 40 TL: Bandırma'nın meşhur lezzeti sosyal medyada da gündem yarattı

    21.06.2024 08:29
    Önerilen Videolar
    Efes Antik Kenti'ndeki görüntüler tartışılmaya devam ediyor! Bu kez İzmir Marşı'yla gönderildiler... Türklere kapatılınca tepkiler gecikmedi

    Efes Antik Kenti'ndeki görüntüler tartışılmaya devam ediyor! Bu kez İzmir Marşı'yla gönderildiler... Türklere kapatılınca tepkiler gecikmedi

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu

    Salda gölünün ortasında can pazarı! Küçük kızı böyle kurtardılar

    Salda gölünün ortasında can pazarı! Küçük kızı böyle kurtardılar

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 08:29
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Bandırma'nın meşhur sokak lezzeti etsiz lahmacun adeta sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüde lahmacunun yapılış şekline yer verildi.

    Sosyal medyada bir kullanıcı Bandırma'nın sokak lezzeti olan etsiz lahmacunun hazırlanışını cep telefonuyla kaydederek gösterdi.

    1

    Lavaşın içine domates, biber, soğan,maydanoz konularak kıymasız lahmacun olarak satılan dürüm sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

    2

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bandırmalıyım. Bu sokak lahmacunu olarak geçer. Lezzetsiz görünse de bir kere denediğinizde çok beğenirsiniz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Çok konuşulan terapi seansı! 'Cinsel sorunların çözümü'

    Çok konuşulan terapi seansı! 'Cinsel sorunların çözümü'

     Bekaret itirafından sonra çıplak pozunu paylaştı! Olay paylaşım

    Bekaret itirafından sonra çıplak pozunu paylaştı! Olay paylaşım

     Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu

    Bekaretini açık arttırmayla internette sattığını duyurdu

     Bir turist örgü lif satan kadına 75 TL yerine 1750 TL ödedi

    Bir turist örgü lif satan kadına 75 TL yerine 1750 TL ödedi

     Kızlarının misafirliğe gelen arkadaşına tecavüz etti

    Kızlarının misafirliğe gelen arkadaşına tecavüz etti


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Komşusunun müzik sesinden rahatsız oldu! Av tüfeğiyle balkona koştuKomşusunun müzik sesinden rahatsız oldu! Av tüfeğiyle balkona koştu
    Kumarda kaybedince sinir krizi geçirdiKumarda kaybedince sinir krizi geçirdi
    21 Haziran Cuma: TV yayın akışı...21 Haziran Cuma: TV yayın akışı...
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Lahmacun lavaş
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Diyarbakır'da büyük yangın! 5 ölü, 10'u ağır 44 yaralı

    Diyarbakır'da büyük yangın! 5 ölü, 10'u ağır 44 yaralı

    Erkek arkadaşıyla sahilde şakalaşıyordu! Devasa dalgalar yutunca boğuldu

    Erkek arkadaşıyla sahilde şakalaşıyordu! Devasa dalgalar yutunca boğuldu

    Gözünü ayırmadan izledi! 'Resmen taciz'

    Gözünü ayırmadan izledi! 'Resmen taciz'

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Metrelerce kuyrukta adeta mahsur kaldı! "Mecbur gönderiliyorum"

    Metrelerce kuyrukta adeta mahsur kaldı! "Mecbur gönderiliyorum"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

    Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.