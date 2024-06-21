Boş baklavadan sonra etsiz lahmacun! Sadece 40 TL: Bandırma'nın meşhur lezzeti sosyal medyada da gündem yarattı

Sosyal medyada bir kullanıcı Bandırma'nın sokak lezzeti olan etsiz lahmacunun hazırlanışını cep telefonuyla kaydederek gösterdi.

Lavaşın içine domates, biber, soğan,maydanoz konularak kıymasız lahmacun olarak satılan dürüm sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bandırmalıyım. Bu sokak lahmacunu olarak geçer. Lezzetsiz görünse de bir kere denediğinizde çok beğenirsiniz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı.







