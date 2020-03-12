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Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile başından vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 03:02 | Son Güncelleme

Karabük’te bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen karısını başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre; olay Esentepe Mahallesi Yonca Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Aydın Y. isimli koca, boşanma aşamasında olduğu eşi Vildan Y. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmada Aydın Y., yanında getirdiği tabanca ile eşini başından vurdu. Olayın yaşandığı anda dükkanda bulunan Vildan Y.’nin erkek kardeşinin duruma müdahale etmeye çalıştığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Eşini vurduktan sonra kaçmaya çalışan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük silahlı saldırı

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