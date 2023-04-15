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Boşanma nedeni herkesi şaşkına çevirdi! Düğünün ertesi gününde karısını ilk kez makyajsız gören adam ayrılmaya karar verdi

15.04.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de yeni evlenen bir çiftin boşanma nedeni sosyal medyanın gündemine yerleşti. 30 yaşındaki Cao isimli bir adam, 47 yaşındaki Trang isimli karısını düğünün ertesi gününde ilk kez makyajsız olarak görünce boşanmaya karar verdi. Çiftin ailelerinin araya girmesine rağmen Cao boşanma kararından vazgeçmedi.

Boşanma nedeni herkesi şaşkına çevirdi! Düğünün ertesi gününde karısını ilk kez makyajsız gören adam ayrılmaya karar verdi

Çin’de yeni evlenen Cao ve Trang isimli bir çiftin boşanma nedeni şaşkınlık yarattı. Detik’in haberine göre düğünün ertesi gününe kadar Trang’ın hiçbir şekilde makyajsız görmeyen Cao, karısının ilk kez doğal halini gördüğünde kandırıldığını söyleyerek boşanma davası açtı. Çiftin ailelerinin devrere girmesine rağmen adam boşanma kararından vazgeçmedi.

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Cao, dolandırıldığını iddia ederek açtığı boşanma davasında yeni gelin Trang’tan 200 bin yuan (yaklaşık 563 bin 417 TL) tazminat talep etti. Trang eşine güzel görünmek için makyaj yaptığını ve onu kandırmak gibi bir amacı olmadığını söyleyerek kendisini savunsa da çift soluğu mahkemede aldı. Çiftin boşanıp boşanmadığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

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