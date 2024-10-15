Boşanmanın ardından kendini doğaya verdi! Bülent Şakrak tiny House'a yerleşti

MYNET-Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti, 10 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde görülen ve 15 dakika süren duruşmada, sekiz yıllık evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti ise Ceyda Düvenci'ye bırakılmıştı. Sekiz yıllık evliliğin bitmesinin ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı söylendi. Ancak ünlü isim bu iddialara "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

Ancak Şakrak'ın mutluluğu kısa sürdü ve Esra Akpınar ile ayrılık haberi geçtiğimiz aylarda geldi. Şakrak boşanmanın ardından yaşam şeklini değiştirdi ve doğa ile iç içe tiny House'a yerleşti.

HER DETAYIYLA KENDİSİ İLGİLENDİ

Gözlerden uzak, sakin ve minimal bir yaşam süren Şakrak, evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detaylarla kendisi ilgilendi.

Son dönemin modası olan tiny house'lar büyük ilgi görüyor ve merak ediliyor.

Avrupa Yakası'ndan gözlerden uzak bir yaşam kurgulayan Şakrak burada oğlu Ali ile de bol bol vakit geçiriyor.