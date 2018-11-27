Bosna Hersek heyeti TBMM'de

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bosna Kapısı Projesi" kapsamında Meclise gelen ve aralarında akademisyenler, sanatçılar, STK temsilcilerinin de bulunduğu Bosna Hersek heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Gök, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yoğun programından dolayı heyeti kabul edemediğini ve Meclis adına bu görüşmeyi kendisinin yaptığını belirterek, heyette bulunanlara Yıldırım'ın sevgi ve saygılarını iletti.

Türkiye'nin Bosna Hersek ile olan hukuku ve yakınlığına vurgu yapan Gök, "Sizler ne hissediyorsanız biz de Türkiye'de onu hissediyoruz." dedi.

Srebrenitsa katliamının Bosna Hersek'te açtığı derin acıların Türkiye'de de yaşandığını, katliamın yıl dönümlerinde pek çok yerde anma törenlerinin düzenlendiğini dile getiren Gök, "Srebrenitsa katliamı sadece Boşnak kardeşlerimizin değil, Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlarımızın da ortak acısıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Bosna Hersek'e yaptığı çeşitli ziyaretleri anımsatan Gök, "Bu ziyaretlerde, özellikle ekonomi, ticaret, altyapı, ulaştırma, tarım, enerji, turizm gibi alanlarda somut iş birliği yapılması konusunda önemli temaslarda bulunuldu." dedi.