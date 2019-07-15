HABER

Bosna Hersek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 23:40 | Son Güncelleme

Başkent Saraybosna'daki Vjecnica Kütüphanesi ile Mostar şehrindeki tarihi köprüye Türk bayrağı yansıtıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ve Mostar şehrinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlendi.

Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde Eğitim Müşavirliğince düzenlenen programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka da katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının hain darbe girişimini önleyerek özgürlüklerini koruduğunu belirterek, "Darbeye kalkışmak, hain bir terör eylemidir." dedi.

Türk halkının egemenliğini teyit ederek büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Dzaferovic, "O gece darbe girişimi başarılı olsaydı, bugün Türkiye'de demokrasi kalmazdı." diye konuştu.

Dzaferovic, Türk halkının kölelik yerine özgürlüğü, ihanet yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenlerini teyit ettiklerini vurgulayarak "Kendine saygısı olan halk, liderlerine de saygı gösterir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişiminde bulunarak demokrasiyi hedef aldığını belirtti ve "O gece ilk destek mesajı Bosna Hersek'ten geldi. Bunu asla unutmayacağız." dedi.

Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve Saraybosna Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerince oratoryo sahnelendi.

Programın sonunda ise tarihi kütüphane binasına Türk bayrağı yansıtılırken, programa katılanlar 15 Temmuz gecesinin unutulmaması için sembolik olarak demokrasi nöbeti tuttu.

- Mostar Köprüsü'nde de Türk bayrağı

Bu arada, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde de Mostar Yunus Emre Enstitüsü tarafından anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu himayesinde düzenlenen programda konuşan Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber, Türk halkının gösterdiği demokrasi mücadelesini tüm dünyaya göstermek istediklerini belirtti.

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden biri olan tarihi Mostar Köprüsü de 15 Temmuz şehitleri anısına kırmızı-beyaz renklerle ışıklandırıldı.

PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
15 Temmuz için Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı15 Temmuz için Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı
251 hafız Türkiye'yi oluşturdu251 hafız Türkiye'yi oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz bosna hersek program Saraybosna

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Teslim olan terörist, örgütün kirli yüzünü anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Dünyaca ünlü köprüde 15 Temmuz anması

Londra ve İstanbul'da eş zamanlı '15 Temmuz' koreografisi

İstanbul ve Londra'da eş zamanlı başladı

Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılar

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı, talimatı veren tespit edilemedi

Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

Havadan böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.