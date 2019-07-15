Bosna Hersek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ve Mostar şehrinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi anma programı düzenlendi.

Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi'nde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde Eğitim Müşavirliğince düzenlenen programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ve Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka da katıldı.

Dzaferovic, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının hain darbe girişimini önleyerek özgürlüklerini koruduğunu belirterek, "Darbeye kalkışmak, hain bir terör eylemidir." dedi.

Türk halkının egemenliğini teyit ederek büyüklüğünü gösterdiğini vurgulayan Dzaferovic, "O gece darbe girişimi başarılı olsaydı, bugün Türkiye'de demokrasi kalmazdı." diye konuştu.

Dzaferovic, Türk halkının kölelik yerine özgürlüğü, ihanet yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenlerini teyit ettiklerini vurgulayarak "Kendine saygısı olan halk, liderlerine de saygı gösterir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişiminde bulunarak demokrasiyi hedef aldığını belirtti ve "O gece ilk destek mesajı Bosna Hersek'ten geldi. Bunu asla unutmayacağız." dedi.