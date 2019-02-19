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"Boşnak Soykırımını inkar edenler, gerçeklerle yüzleşmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

Saraybosna'daki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesini ziyaret eden Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic: - "Soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını kahramanlaştıranlar gerçeklerle yüzleşmeli"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, ülkede 1990'lı yıllarda işlenen soykırımı inkar edenlerin ve savaş suçlularını kahramanlaştıranların gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

Boşnak lider, başkent Saraybosna'daki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi'ni ziyaret ederek, savaş kurbanlarının özel eşyalarının da sergilendiği müze hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dzaferovic, burada yaptığı açıklamada, müzenin 1992-1995 arasında yaşanan acıların canlı kanıtlarını bünyesinde barındırdığını kaydederek, "Müzenin faaliyet amaçlarından biri de bu topraklarda yaşananların unutulmamasını sağlamak." dedi.

Adalet ve hakikatin gelecek inşasında önemli olduğunu vurgulayan Dzaferovic, "(Boşnaklara yönelik) Soykırımı inkar edenler ya da küçümseyenler mutlaka burayı ziyaret etmeli ve inandıklarını bir kez daha gözden geçirmeli. Soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını kahramanlaştıranlar gerçeklerle yüzleşmeli." ifadelerini kullandı.

Müzenin kurucularından Jasmin Meskovic de Bosna Hersek'te savaşı yaşayan kurban yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, müzedeki savaşa dair herkesin görmesi gereken acı hatıraları anımsatan özel eşyaların sayısının da arttığını ifade etti.

Müzede savaş kurbanlarına ait kişisel eşyaların yanı sıra Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICTY) görülen savaş suçu davalarının arşivi, Bosna Hersek genelindeki toplama kampları ve toplu mezarlara dair bilgi ve belgeler de mevcut.

"Boşnak Soykırımını inkar edenler, gerçeklerle yüzleşmeli"

- Saraybosna'daki İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesini ziyaret eden Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic: - "Soykırımı inkar eden ve savaş suçlularını kahramanlaştıranlar gerçeklerle yüzleşmeli"

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