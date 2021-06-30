Boston Dynamics'in Spot robotları kurtlarını döktü! İşte o anlar

Boston Dynamics, Spot ve Atlas robotlarıyla geleceğin fazlasıyla yakın olduğunu bizlere ispatladı. Hatta robotların neler yapabildiğini gösteren videolar, bazı kitleler tarafından endişe verici bulundu. Bilim kurgu filmlerindekine benzer yapıda olan robotlar için şimdi ise yeni bir video yayınlandı. Ancak bu video öyle endişe verici bir video değil.

BOSTON DYNAMİCS'İN SPOT ROBOTLARI HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Hyundai, daha önce Google ve SoftBank gibi firmaların çatısı altına giren Boston Dynamics'in satın alma sürecini tamamladı. Firma, tamamlanan bir süreci bir yayınlanan video ile kutladı. Videoda ise birden fazla robot köpek (Spot), etkileyici bir koreografi sergileyerek dans etti.

DAHA ÖNCE DE YAYINLAMIŞTI

Bu, robot köpek Spot'un yer aldığı ilk video değil.

Daha önce şirket, robot köpek Spot'un ve robot Atlas'ın yer aldığı bir dans videosu daha yayınlamış ve internette popüler olmayı başarmıştı.

