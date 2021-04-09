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  4. Çin'deki robot ordusu korku veriyor! Bilim-kurgu yapımlarından fırlamış gibiler

Çin'deki robot ordusu korku veriyor! Bilim-kurgu yapımlarından fırlamış gibiler

09.04.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de faaliyet gösteren Unitree Robotics firması, Twitter'dan korku veren bir video paylaştı. Videoda, bir robot ordusu yer aldı. Aynı anda birer askermiş gibi hareket eden Aliengo isimli robotlar, Star Wars göndermesi ile de ilgi çekti.

Çin'deki robot ordusu korku veriyor! Bilim-kurgu yapımlarından fırlamış gibiler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte robotlar da hayatımıza girdi. Özellikle Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ve Atlas gibi robotlar, çoğu kişinin hafızasına kazındı. Spot robot köpeğinin ortaya çıkması ile insanlar arasında robotların askeri alanlarda kullanılıp kullanılmayacağı ile alakalı tartışmalar da başladı. Bu tartışmalar hala sürerken, Çinli bir firma tarafından izleyene ünlü bilim-kurgu yapımlarını andıran bir video paylaşıldı.

İŞTE ROBOT ORDUSU'NUN ŞINAV ÇEKTİĞİ ANLAR

Çin merkezli robotik teknoloji firması Unitree Robotics, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Aliengo isimli robotlarının bir 'ordu' gibi hareket ettiği anları gösterdi. Videodaki köpek şeklindeki robotlar, aynı anda hareket ediyor ve bir asker gibi şınav çekebiliyorlar. Videoda bol bol Star Wars serisine gönderme yapılıyor, hatta videonun paylaşımında serinin 7. filmi olan Force Awakens'ın (Güç Uyanıyor) ismi yer alıyor.

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Firmanın aynı zamanda başka robotları da bulunuyor. Fakat videodaki robotlar, aktarıldığı kadarıyla 10 km/s hız yapabiliyor. Söz konusu paylaşımın altında ise pek çok kullanıcı, endişeleri hakkında yorumlar yapmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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