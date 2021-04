Çin'deki robot ordusu korku veriyor! Bilim-kurgu yapımlarından fırlamış gibiler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte robotlar da hayatımıza girdi. Özellikle Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ve Atlas gibi robotlar, çoğu kişinin hafızasına kazındı. Spot robot köpeğinin ortaya çıkması ile insanlar arasında robotların askeri alanlarda kullanılıp kullanılmayacağı ile alakalı tartışmalar da başladı. Bu tartışmalar hala sürerken, Çinli bir firma tarafından izleyene ünlü bilim-kurgu yapımlarını andıran bir video paylaşıldı.

Çin merkezli robotik teknoloji firması Unitree Robotics, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda, Aliengo isimli robotlarının bir 'ordu' gibi hareket ettiği anları gösterdi. Videodaki köpek şeklindeki robotlar, aynı anda hareket ediyor ve bir asker gibi şınav çekebiliyorlar. Videoda bol bol Star Wars serisine gönderme yapılıyor, hatta videonun paylaşımında serinin 7. filmi olan Force Awakens'ın (Güç Uyanıyor) ismi yer alıyor.

The Force Awakens. Everyone, help count how many? ???? pic.twitter.com/6NpZOUmQ1s