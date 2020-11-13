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Boşuna para vermeyin! Bu derdin devası karnabahardaymış

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Akne izleri cilde ve altındaki dokuya zarar verir. Vücut bu hasarı onarmaya çalışır ve kolajen üretir. Vücut çok az veya çok fazla kolajen üretirse, bir yara izi belirir. Kozmetik endüstrisi sivilce izleriyle savaşmanın birçok yolunu buldu ancak, bunu yapmanın en kolay ve en doğal yolu sizin için önerdiğimiz bu yiyeceklerde bulunuyor.

Boşuna para vermeyin! Bu derdin devası karnabahardaymış

Besleyici ve dengeli bir diyetin, ışıltılı bir cildin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Bunun için akne izlerini azaltmanıza ve sağlığınıza fayda sağlamanıza yardımcı olacak bazı lezzetli yiyecekleri alışveriş listenize ekledik.

BAL KABAĞI

Neden işe yarıyor: Kabak harika bir niasin, folat, A ve B vitaminleri ve çinko kaynağıdır.

Ne yapar: Niasin ve folat kan dolaşımını artırır, hücre yenilenmesini iyileştirir ve sivilce tedavisinde faydalıdır. Kabak çekirdeği, hormon seviyelerini ve yağ üretimini kontrol etmeye yardımcı olan ve cildin iyileşmesine yardımcı olan çinko içerir. A vitamini sivilce izlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

KALE BİTKİSİ

Neden işe yarıyor: Kale, C ve K vitaminleri açısından zengindir. İyi bir bakır ve demir kaynağıdır.

Ne yapar: Lahanadaki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar hiperpigmentasyonu azaltır ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur. K vitamini, cildinizdeki koyu lekeleri azaltmaya çalışır. Demir, sivilce izleri ve lekeler dahil olmak üzere yara izlerinin iyileşmesini hızlandırır.

LİMON

Neden işe yarıyor: Limon suyu doğal bir gerginlik verir. Sarkan cildi sıkılaştırır ve lekelerle savaşır.

Ne yapar: Limon kabuğu, cildiniz üzerinde koruyucu ve antikarsinojenik etkilere sahip flavonoidler içerir. Güne limon suyuyla bir bardak ılık su içerek veya onu salata sosu olarak kullanmakla başlamak sağlıklı ve ışıltılı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir.

TATLI PATATES

Neden işe yarıyor: Tatlı patates, retinol ve beta-karoten içerir.

Ne yapar: Vücudunuz beta-karoteni A vitaminine dönüştürür. Bu vitamin, genellikle serbest radikallerin neden olduğu renk değişikliği, iltihaplanma ve tıkanmış gözeneklere karşı bir cilt bariyeri görevi görür. Retinol, hiperpigmentasyon, akne, ince çizgiler ve yara izine karşı savaşırken birçok güzellik ürününde önemli bir bileşendir. Pahalı kremler satın almak yerine, yemeklerinize tatlı patates ekleyerek orijinal retinol formunun tadını çıkarabilirsiniz.

KARNABAHAR

Neden işe yarıyor: Karnabahar, büyük bir C vitamini kaynağı ve histidin adı verilen güçlü bir amino asittir.

Ne yapar: Histidin, cildinizi, mevcut koyu lekeleri daha da kötüleştirebilecek zararlı UV ışınlarından korur. C vitamini, serbest radikallerin neden olduğu herhangi bir hasara karşı savaşır, vücudunuzun demiri emmesine yardımcı olur, yaraları iyileştirir.

KİNOA

Neden işe yarıyor: Kinoa, B3 vitamini içerir.

Ne yapar: Niasinamid olarak da bilinen B3 Vitamini, akne, gül hastalığı ve hatta egzama nedeniyle tahriş olmuş ve iltihaplanmış cildi yatıştırmaya yardımcı olur. Kinoada bulunan ekdisteroidler, akne nedeniyle ortaya çıkan izlerin giderilmesine yardımcı olur. Cildi onarır ve tahrişi en aza indirir.

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