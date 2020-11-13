Boşuna para vermeyin! Bu derdin devası karnabahardaymış

Besleyici ve dengeli bir diyetin, ışıltılı bir cildin anahtarı olduğuna inanıyoruz. Bunun için akne izlerini azaltmanıza ve sağlığınıza fayda sağlamanıza yardımcı olacak bazı lezzetli yiyecekleri alışveriş listenize ekledik.

BAL KABAĞI

Neden işe yarıyor: Kabak harika bir niasin, folat, A ve B vitaminleri ve çinko kaynağıdır.

Ne yapar: Niasin ve folat kan dolaşımını artırır, hücre yenilenmesini iyileştirir ve sivilce tedavisinde faydalıdır. Kabak çekirdeği, hormon seviyelerini ve yağ üretimini kontrol etmeye yardımcı olan ve cildin iyileşmesine yardımcı olan çinko içerir. A vitamini sivilce izlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

KALE BİTKİSİ

Neden işe yarıyor: Kale, C ve K vitaminleri açısından zengindir. İyi bir bakır ve demir kaynağıdır.

Ne yapar: Lahanadaki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar hiperpigmentasyonu azaltır ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olur. K vitamini, cildinizdeki koyu lekeleri azaltmaya çalışır. Demir, sivilce izleri ve lekeler dahil olmak üzere yara izlerinin iyileşmesini hızlandırır.