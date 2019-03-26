Botoks nedir, ne değildir, sizin için uygun mu?

Botoksun yüz bölgesindeki faydasını daha iyi anlayabilmek için kırışıklıkların nasıl oluştuğunu bilmek lazım. Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, botoks hakkındaki tüm doğruları bizler için açıkladı.
KIRIŞIKLIKLAR NASIL OLUŞUR?
Yüzümüzde mimiklerimizi her hareket ettirdiğimizde yani güldüğümüz, kızdığımız, şaşırdığımız zaman cilt altındaki kaslar hareket eder. Bu hareketlerin sürekli tekrarlanmaları ile zamanla yüzümüzde kırışıklıklar oluşur. Bu kırışıklıklara ‘dinamik kırışıklıklar’ adı verilir. Kişinin mimiklerini kullanma sıklığı, güneşe maruz kaldığı süre, cilt ve kas yapısı, yaş ve cinsiyet bu kırışıklıkların seviyesinde belirleyicidir.
BOTOKS NEDİR?
Botoks uygulaması zamanla yüzde oluşan dinamik kırışıklıkları, çizgileri azaltan basit, cerrahi olmayan bir uygulamadır. 10 dakikalık bir uygulama ile kırışıklıklara yol açan kasları 4 aya kadar gevşetir. 3-7 gün içerisinde etkili olmaya başlar. Basit, hızlı ve iyileşme süreci gerektirmeyen bir uygulama olduğu için birçok insan uygulama sonrası işine ve günlük hayatına geri döner.
BOTOKS NE DEĞİLDİR?
Botoks sizi baştan yaratacak bir mucize değildir, bir ilaçtır. Sadece uygulandığı bölgede etkilidir
BOTOKS HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR?
Özellikle mimik kaslarının hareketine bağlı olarak ortaya çıkan alın bölgesi, kaş arası ve göz kenarı çizgileri Botoks tedavisine son derece iyi cevap vermektedir. Bunun dışında üst dudak ve boyun çizgileri tedavi edilebilir. Ayrıca el, ayak ve koltukaltı bölgeleri terleme tedavisinde Botoks kullanılmaktadır.
BOTOKS SİZİN İÇİN UYGUN MUDUR?
18-65 yaş aralığı içerisindeyseniz ve olabileceğinizin en iyisini görünmek istiyorsanız Botoks sizin için uygundur. Görünüşüne önem veren binlerce kadın ve erkek Botoksun faydalarını keşfetti. Sadece sanatçılar, politikacılar, modeller değil, öğretmenler, anneler ve iş dünyasından ve hayatın her alanından insanlar.
BOTOKSU KİM UYGULAMALI?
Konusunda eğitimli doktor tarafından uygulanmalıdır.
UYGULAMA NASIL OLUR?
Doktorunuz en iyi sonucu alabilmek enjeksiyon yapılacak bölgeyi tespit eder. Anestezi gerekmez, hassasiyete göre belki anestetik bir krem veya buz kompresi uygulanabilir. Uygulanacak her bölgeye çok az dozlarda Botoks birkaç enjeksiyonla tatbik edilir. Uygulama süresi yaklaşık 10 dakikadır. Normal aktivitenize hemen geri dönersiniz.
BOTOKSUN ETKİSİ NE KADAR SÜRER?
Botoksun etkisi 4 aya kadar sürmektedir.
YAN ETKİSİ VAR MIDIR?
Bilinçli ve tecrübeli ellerde yan etkisi çok azdır. Çok nadir olarak, baş ağrısı, veya yanlış yere uygulama sonucu geçici göz kapağı düşüklüğü görülür. Enjeksiyon alanında nadiren hafif kızarıklık görülebilir, makyajla kolayca kapatılabilir.
BOTOKS TAM OLARAK NEDİR?
Botoks, clostridum botulinum bakterisinden üretilmiş doğal, saflaştırılmış proteindir. Kırışıklığa yol açan kaslara ince uçlu enjektörler ile çok düşük dozlarda uygulanır. Botoks dinamik kırışıklıklara yol açan kasları geçici süre ile gevşeterek etkisini gösterir. Botoksun etkisi uygulandığı bölge ile sınırlıdır, vücut içerisinde dolaşmaz.
BOTOKS UYGULAMALARI AĞRILI MIDIR?
Çok az ve kısa süreli batma hissi duyulur, birçok kişi bunu sinek ısırığına benzetir. Doktorunuz lokal anestetik krem veya buz kompresi kullanmayı tercih edebilir. Uygulama tamamlandığında genellikle hiçbir ağrı kalmaz.
UYGULAMAYA DEVAM ETMEZSEM KIRIŞIKLIKLARIM DAHA KÖTÜYE GİDER Mİ?
Hayır. Kırışıklıklarınız yavaş yavaş tedavi öncesi durumuna geri döner.
BOTOKS NERELERE UYGULANABİLİR?
Kliniğimizde Botoks alın, kaş arası, göz kenarı kırışıklıklarının yanı sıra, yüzün alt bölümünde dolgu maddeleri ile kombine edilerek kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra el, ayak ve koltukaltı için bölgesel terleme tedavisinde kullanılmaktadır.
Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog
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