Botoks nedir, ne değildir, sizin için uygun mu?

Botoksun yüz bölgesindeki faydasını daha iyi anlayabilmek için kırışıklıkların nasıl oluştuğunu bilmek lazım. Dermatolog Uzm. Dr. Deniz Koral, botoks hakkındaki tüm doğruları bizler için açıkladı.

KIRIŞIKLIKLAR NASIL OLUŞUR?

Yüzümüzde mimiklerimizi her hareket ettirdiğimizde yani güldüğümüz, kızdığımız, şaşırdığımız zaman cilt altındaki kaslar hareket eder. Bu hareketlerin sürekli tekrarlanmaları ile zamanla yüzümüzde kırışıklıklar oluşur. Bu kırışıklıklara ‘dinamik kırışıklıklar’ adı verilir. Kişinin mimiklerini kullanma sıklığı, güneşe maruz kaldığı süre, cilt ve kas yapısı, yaş ve cinsiyet bu kırışıklıkların seviyesinde belirleyicidir.

BOTOKS NEDİR?

Botoks uygulaması zamanla yüzde oluşan dinamik kırışıklıkları, çizgileri azaltan basit, cerrahi olmayan bir uygulamadır. 10 dakikalık bir uygulama ile kırışıklıklara yol açan kasları 4 aya kadar gevşetir. 3-7 gün içerisinde etkili olmaya başlar. Basit, hızlı ve iyileşme süreci gerektirmeyen bir uygulama olduğu için birçok insan uygulama sonrası işine ve günlük hayatına geri döner.